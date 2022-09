A Villarbasse torna dal 17 al 25 settembre la Festa di San Nazario

Da sabato 17 a domenica 25 settembre la Parrocchia di Villarbasse, con il patrocinio del Comune, organizza la Festa di San Nazario 2022.

Sabato 17 alle 17, nella Chiesa della Confraternita (piazza delle Chiese), viene inaugurata la mostra di incisioni di Antonio Novello «Natura in Movimento»; la mostra prosegue fino a domenica 25 settembre con orario 16-19 da lunedì a venerdì, e 10-12 15-19 il sabato e la domenica. Alle 18 la messa nella chiesa parrocchiale, presieduta da don Roberto Milanesio, prete di Villarbasse che celebra i 25 anni della sua ordinazione. Alle 21 la Pro Loco organizza il concerto-tributo ai Nomadi della band Cuore Nomade.

Domenica 18 alle 10.30 la processione per le vie del paese, alle 11.15 la messa solenne di San Nazario; alle 14.30 la caccia al tesoro per i ragazzi in piazza delle Chiese, organizzata da Agv (Associazione genitori Villarbasse), con iscrizioni entro il 15 settembre via e-mail a eventi@agvillarbasse.it; alle 18 il concerto nella chiesa di San Nazario «Arie d’opera… e non solo» con Carmelo Luca Sambataro (organo) e Isabella Stabio (sassofono), organizzato dall’associazione Amici di San Nazario.

Lunedì 19 alle 18.30 l’adorazione eucaristica per i malati nella chiesa parrocchiale.

Giovedì 22 alle 21, in piazza delle Chiese, l’incontro con lo psicologo Ezio Aceti su «L’educazione, motore della vita», partendo dalla riflessione che «sempre ci si educa e sempre si educa».

Sabato 24, dalle 19, la grigliata in piazza delle Chiese (offerta minima 13 euro adulti, 8 euro bambini, prenotazioni al 339.2106742).

Domenica 25 la Festa degli Sposi, alle 9.30 nel Salone Parrocchiale, e alle 11.15 la santa messa; nel pomeriggio, in piazza delle Chiese, alle 15, esibizione della scuola di ballo «Armonie del Movimento», diretta da Emma Pancetti, con Raffaele Brancato e Mishel Magera, terzi al mondo nelle danze latino-americane, e alle 16 l’estrazione della lotteria di San Nazario.