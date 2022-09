Aiuola Ginzburg, ritardi nei lavori di riqualificazione. Gruppi: "Li faremo in autunno"

Vanno avanti a piccoli passi i lavori all’aiuola Ginzburg in piazza Donatello. Intitolata nel 2014 alla scrittrice Natalia Ginburg, dal 2019 è oggetto di un patto di collaborazione Co-City il cui obiettivo è quello di rigenerare gli spazi verdi come l’aiuola, ma anche di animare e presidiare l’area.

L’aiuola fino a qualche settimana fa tuttavia presentava una situazione di degrado con erba incolta e immondizia, ma anche paletti divelti. La settimana scorsa, i consiglieri della Minoranze della Circoscrizione 8 hanno presentato un’interpellanza proprio per chiedere il perché della situazione e come si pensava di rimediare.

“La situazione dell'aiuola Ginzburg come sapete non è semplice - ha riposto in Consiglio, la coordinatrice Francesca Gruppi - Per questo ci è stato chiesto un aiuto per un intervento che riporti l'area a una condizione estetica di qualità, per poi procedere con la co-gestione nella manutenzione dell'aiuola. Purtroppo la situazione del verde, in tutto il territorio, in questi mesi così caldi è ancora peggiorata”.

Come spiegato da Gruppi, “a inizio primavera sono stati effettuati dei sopralluoghi e i firmatari del Patto, in accordo con la Circoscrizione, hanno contattato e avviato una collaborazione con una prima ditta vivaistica che, tuttavia, dopo aver assunto l'impegno di fornire un preventivo per una presa in carico del lavoro, nonostante i molti richiami e tentativi di avere un riscontro, non si è più resa reperibile”.

Da qui i ritardi e i mancati interventi per l’estate.

“In accordo con la Circoscrizione, Casa del Quartiere ha dunque proceduto contattando un altro vivaista. Gli è stato chiesto di fornire una prima stima di massima per un intervento a step, in modo che si possa avere un'idea di spesa suddivisa per aiuola e comprensiva di lavoro di preparazione del terreno e piantagione con fornitura dei materiali e delle piante, al fine di procedere eventualmente a fasi”.

In agosto è stato quindi fatto un primo sopralluogo con una valutazione del lavoro.

“Non appena riceveremo il dettaglio del preventivo lo presenteremo agli uffici del Verde e valuteremo insieme come procedere alla luce delle risorse disponibili”.

In ogni caso, si prevedono i lavori con l’autunno.

Nel frattempo, sempre la settimana scorsa, il telo pacciamante è stato tolto insieme alle recinzioni cadute. "Il lavoro è ancora da fare - aggiunge Gruppi - ma credo che la manutenzione quotidiana venga fatta".