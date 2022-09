Domenica 11 settembre torna la Fiera del Fumetto di Torino

Non solo comics, ma anche spazio a particolarità assolute provenienti dal mondo delle figurine: si rinnova infatti la partnership con Figurine Forever e le loro Figurine Solidali, che porteranno in anteprima assoluta alla Fiera del Fumetto LA FIGURINA DEDICATA A OSKAR GIAMMARINARO DEGLI STATUTO. Lo stesso Oskar sarà in Piazza Madama Cristina per il firma copie della figurina ma anche del suo libro “Rabbia e Stile” (Milieu Edizioni) e degli album degli Statuto, a partire dalle ore 11.00.