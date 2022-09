Fiera del Peperone, Napoli vince il primo premio del concorso dedicato ai food blogger

Il contest #MyPASTA promosso da Pasta Berruto e AIFB fa sua questa rivisitazione sostenibile dello stile di vita a partire dal proprio gusto/cultura/identità (My) per “condire” una ricetta semplice e completa (Pasta) al fine di stimolare/educare i consumatori e, in particolare, le giovani generazioni: come evidenziato dalla ricerca condotta da AstraRicerche per McDonald’s, la generazione Z (i nati tra il 1995 e il 2010) è schierata in prima linea nella scelta nella transizione ecologica della filiera agroalimentare. L’impegno a portare nel piatto la sostenibilità fa di #MyPASTA un autentico contest in grado di collegare la materia prima italiana con la tavola grazie alla finalità educativa che unisce in un patto alimentare diretto il Produttore (qui rappresentato dal Gruppo Giovani di ITALMOPA- Associazione Industriali Mugnai d’Italia), il Trasformatore (Pasta Berruto, titolare dell’iniziativa nell’ambito del progetto di educazione alla sostenibilità di filiera promosso da UNIONE ITALIA FOOD) e il Consumatore (qui rappresentato dai soci di AIFB.