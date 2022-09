La Croce verde di None spegne 20 candeline, inaugurando 5 mezzi

Avvicinando i cittadini alla cultura del primo soccorso e inaugurando cinque nuovi mezzi la Croce Verde di None festeggia i suoi vent’anni di attività domenica 11 settembre in piazza Cavour.

Attiva sul territorio già dal 1984 come sezione di None della Croce Verde Torino, diventa autonoma nel 2002. Attualmente può contare sull’impegno di 154 volontari, di cui 73 donne, grazie ai quali ogni anno svolge oltre 20mila prestazioni come servizi di emergenza 118, trasporti ordinari a mezzo ambulanza per dialisi e terapie, trasporti interospedalieri, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni, accompagnamento per visite anche con mezzi attrezzati al trasporto di disabili, accumulando una percorrenza di circa 602mila chilometri tramite 12 autoambulanze attrezzate per il soccorso, 2 automediche e 6 automezzi per il trasporto di persone disabili e per i servizi socio sanitari.

Per le celebrazioni del ventesimo anniversario il ritrovo per volontari, consorelle e invitati è previsto per le 9. Dalle 10 alle 11, in concomitanza con la Santa Messa, verranno inaugurati e benedetti i nuovi mezzi acquistati nell’ultimo anno: tre ambulanze, di cui una attrezzata per la rianimazione, e due automezzi, uno dei quali dotato di pedana per trasporto disabili. Dalle 12 si terrà la sfilata per le vie del paese e verrà offerto un rinfresco a buffet. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, verrà svolta una simulazione di soccorso su malori e incidenti stradali. La Croce Verde di None sarà inoltre presente con il proprio banchetto informativo alle serate di ‘Nonè solo festa’ da stasera a domenica.

“Il mondo del volontariato è cambiato nel tempo, ma lo spirito associativo è da sempre il motore che consente di andare avanti e migliorarsi continuamente, costruendo rapporti interpersonali che arricchiscono la mente e lo spirito di ognuno di noi – commentano Luca Ferrua e Federico Vialardi, presidente e vicepresidente della Croce Verde None –. È grazie al contributo dei volontari se possiamo garantire una presenza attenta e professionale ai bisogni della popolazione, aumentando considerevolmente la quantità di servizi offerti nel tempo: siamo però alla costante ricerca di nuovi volontari, che per dare aiuti di questo tipo non sono mai abbastanza”. Per aumentare le proprie fila, la Croce Verde di None proporrà nei prossimi mesi alcune serate e incontri informativi sui sistemi di soccorso e su vari tipi di malattie per coinvolgere nuovi interessati. Gli incontri saranno propedeutici al corso di formazione volontari, obbligatorio per entrare a far parte della Croce Verde come soccorritori. Il prossimo corso partirà a gennaio 2023, e sarà completamente gratuito, riconosciuto e certificato dalla Regione Piemonte secondo lo standard formativo regionale; per informazioni a riguardo contattare la Croce Verde None al numero di telefono 011 9864996, o via mail a info@croceverdenone.org.