Ritorna il Palabiscotto a Racconigi

Dopo due anni di stop, quest’anno torna il Palabiscotto , a far da protagonista alla festa patronale di Racconigi, ma non sarà il solo perchè, oltre alle vie e alle piazze del centro storico, ci sarà anche la restaurata Ala Comunale ad ospitare i numerosi eventi che si susseguiranno durante la manifestazione.

Venerdì 16 settembre ci sarà l’inaugurazione del Palabiscotto, a far da madrina ci sarà la scrittrice Enrica Tesio che intratterrà il pubblico con un “reading spettacolo” dedicato alla stanchezza, tema del suo ultimo libro. A seguire musica dal vivo con “ I MAZZAFERRO” che festeggiano i 30 anni di attività. Il divertimento, per gli appassionati di ballo liscio, continuerà sotto L’Ala Comunale con “I ROERI” e, per i più giovani, in piazza Vittorio Emanuele II con “LA NOTTE DEI DJ”.