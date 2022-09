"Al trotto contro la violenza": all'ippodromo di Vinovo corse e impegno sociale

Non solo trotto all'Ippodromo di Vinovo che ancora una volta diventerà centro di aggregazione sociale. Succederà sabato 17 settembre con “Al trotto contro la violenza”. Le prime corse dalle 14.30 e dalle 16.30 spazio all'evento benefico, a ingresso gratuito, organizzato insieme a M2 Management di Monica Mauro e ASD Team Mulé, con la collaborazione di Gsmanagement Italia, per promuovere la lotta contro la violenza sulle donne e contro il bullismo, temi mai come oggi di strettissima attualità.

Per questo ci sarà una raccolta di fondi, da devolvere ad Associazioni contro il bullismo e contro la violenza sulle donne. Ma soprattutto ci saranno tante testimonianze importanti: quelle di Jasmine Vrenna e dell'avvocato Caterina Biafora che racconteranno le loro esperienze dirette. Ma anche quelle di Alfredo Mulé che ha fondato l'ASD Team Mulé e interverrà per conto dell’Associazione contro il bullismo. Ma è annunciata anche la presenza di autorità, delegazioni, funzionari delle Forze dell’ordine.

Nel corso della giornata sono previste anche esibizioni di Taekwondo con l'ASD Team Mulé e di ballo con la Scuola 'K DANCE' di Caterina Irrera. Inoltre, raduno tuning, una sfilata di moda e momenti di intrattenimento con ospiti importanti e molto conosciuti come il giornalista, scrittore e gastronomo Edoardo Raspelli (firma per molti anni su 'La Stampa'), la fotomodella, attrice e ballerina professionista di samba Camila Gomes, i il chirurgo estetico Giacomo Urtis che ha partecipato anche all'ultima edizione del Grande Fratello Vip, il fotografo e opinionista Alex Fiumara, il talent scout di moda e spettacolo Dante Zanetti, Nadia Macaluso (Miss Cocktail 2022), il cantante neo melodico Matteo Milazzo la giornalista Katy Caraffa, Marianna Pignatelli (ufficio stampa di note riviste nazionali).

E ancora, i cantanti Frio, Junior Luis, Nello Fiorillo e Ghepo, Cristina Valean (strumentista in sala operatoria a Pinerolo che si è occupata parecchie volte di interventi legati a violenze sulle donne), poi Sally Avesani (Miss Mamma e Miss Reginetta D’Italia), l'influencer 'Il ragazzo con la Valigia', il pilota, imprenditore e atleta di Spartan Race Emanuele Cantini. E lo chef stellato Alessandro Lorenzin che insieme allo staff dell’Ippodromo di Vinovo preparerà anche l'apericena servito dalle 19 (biglietti a 15 euro).

Saranno la modella e conduttrice televisiva Sara Salvi e lo scrittore Giuseppe Castiglione a presentare l'evento. E uno dei momenti più attesi sarà il concerto di Alex Perry, autore della canzone 'Mai più lacrime e catene' contro la violenza sulle donne e Aver555, giovane rapper autore di diversi brani contro il bullismo e la violenza, entrambi testimonial dell'iniziativa.