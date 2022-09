Con il pianista ucraino Lubomyr Melnyk prosegue la rassegna Station 2 Station

romosso da Il Mutamento, Station 2 Station è realizzato da un ampio partenariato di professionisti delle arti e del sociale attivi nell'educativa territoriale, nell'animazione interculturale, nell'empowerment, e nel community building.

Muovendosi nella dialettica nomadismo/stanzialità, Station 2 Station riprogetta i luoghi di margine, costruendo una nuova consapevolezza delle potenzialità lavorative, culturali e sociali presenti in essi. Il tema del futuro prossimo caro alla fantascienza, ispira una progettualità narrativa che immagina il domani nei luoghi concreti attraversati, ipotetiche stazioni di un viaggio interstellare inclusivo che crei scambi e faccia crescere radici, innovazione e lavoro.

Il titolo si ispira a due maestri, David Bowie e Bruce Chatwin, interpreti della contaminazione come ricchezza artistica e del nomadismo come essenza umana e fonte di rinnovamento. Di stazione in stazione, le tappe del nostro percorso e le vie delle arti (eco delle vie dei canti aborigeni), ridefiniscono spazi e significati creando mappe sonore pittoriche e perfomative nuove e vitalizzanti. Le arti "nomadi", il teatro, la musica, la danza, lasciano segni impressi nelle memorie dei presenti. La arti "stanziali", la pittura, la letteratura, i totem e le sculture, lasciano segni visibili e a volte permanenti, che possono aiutarci a costruire un futuro completo e integrato, ma anche essere trampolino per azioni future, di stazione in stazione.

Station 2 Station si svolgerà in diverse location: Spazio BAC, San Pietro in Vincoli, il Centro Culturale Via Baltea, il quartiere di Borgo Vittoria, la zona mercatale di via Chiesa della Salute, il complesso del Santuario di Nostra Signora della Salute, il Teatro Murialdo per ripartire poi verso il MUFANT, museo della fantascienza di Torino e arrivare fino alla Città Metropolitana con Mulino Ad Arte a Piossasco, Casa NAD a Chianocco, Teatro a Canone a Chivasso.

Domenica 25 settembre alle ore 16 la rassegna ospiterà Eugenio Cesaro, frontman della band Eugenio di in via di Gioia, ambasciatori ufficiali della città di Torino 2022. Le canzoni e l’esperienza di EIVDG sono il punto di partenza di un viaggio verso un futuro sostenibile e di pace. Evento gratuito alle ore 16 all'Oratorio San Martino (ingresso Piazza della Vittoria, Torino).

Altro grandissimo appuntamento il 18 settembre dalle ore 21 al Teatro Murialdo con Lubomyr Melnyk, pianista ucraino.