“Dalla parte di noi donne”: a Nichelino, Moncalieri e Santena visite ginecologiche gratuite promosse dall'Asl To5

Dopo gli appuntamenti di Verona e Sassari, anche l’Asl To5 aderisce al progetto “Dalla parte di noi donne” promosso da Alfasigma, azienda farmaceutica italiana presente in Italia anche in ambito ginecologico con una linea di prodotti dedicati, in una giornata di informazione e sensibilizzazione in cui verranno offerte delle visite ginecologiche gratuite. L’iniziativa, a carattere nazionale e realizzata in collaborazione con enti locali, in programma sabato 26 ottobre, è volta a sensibilizzare la popolazione femminile sul tema della prevenzione ginecologica. Il progetto “Dalla parte di noi donne”

“Dalla parte di noi donne” nasce dalla consapevolezza che la prevenzione è fondamentale per la salute femminile; l’iniziativa è patrocinata dall’Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI), dalla Fondazione Onda ETS e da Federfarma e si svolgerà in 20 Aziende Sanitarie italiane, tra cui l'Asl To5.

“Siamo orgogliosi di aderire a un progetto che mette al centro il benessere femminile. La nostra speranza è che sempre più donne prendano coscienza dell'importanza della prevenzione, partecipando a queste giornate di sensibilizzazione”, dichiara Bruno Osella commissario dell’Asl To5. “Con questa iniziativa vogliamo invitare tutte le donne a prendersi del tempo per la propria salute, perché ogni controllo può fare la differenza. Offrire visite ginecologiche gratuite è un gesto concreto per abbattere barriere e paure, offrendo alle donne uno spazio sicuro e accessibile”, conclude Pierluigi Montironi, Direttore Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda Sanitaria. Appuntamenti a Nichelino, Moncalieri e Santena

Accedendo alla piattaforma dallapartedinoidonne.it sarà possibile iscriversi e prenotare una visita ginecologica in uno dei Consultori familiari dell’Asl Torinese:

Consultorio di Nichelino: Via Debouchè 8

Consultorio di Moncalieri: Via Vittime di Bologna 20

Consultorio di Santena: Via Milite Ignoto 32

Le visite si svolgeranno sabato 26 ottobre, dalle ore 9 alle 13 e poi dalle 14 alle 18. Nel caso in cui i centri abbiano già raggiunto il limite massimo di iscrizioni, è possibile iscriversi a una lista di attesa, per essere ricontattati qualora si liberassero dei posti in un secondo momento.