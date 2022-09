"Filo lungo filo, un nodo si farà": appuntamento con gli amici della scuola di Leumann

Tra le mostre particolare rilievo ha la Notte Stellata – mostra d’arte collaborativa a cura di Fabio Giusti ed Eva Basile per Feltrosa – tre imponenti riproduzioni del dipinto di Vincent Van Gogh. Il lavoro è frutto del lavoro di artisti/artigiani che si sono incontrati virtualmente nel maggio 2021. A ciascuno è stata affidata la realizzazione di un frammento quadrato di 50 cm, da allestire in occasione di Feltrosa, nel maggio 2022. Le dimensioni finali di ciascun pannello sono cm 450 x 350, i frammenti in tutto sono 189. Il Museo dell’Arte della Lana di Stia ha ospitato la mostra nei mesi estivi. A Collegno le tre riproduzioni saranno nuovamente montate accostate le une alle altre, come un immenso trittico. L’opera è composta in tecniche e materiali tessili: tradizionali e frutto della ricerca dei singoli artefici. Abbiamo così frammenti realizzati in lana feltrata ad umido o ad ago, tessitura, ricamo, collage, patchwork, tappeto, arazzo… Frammenti che si sposano perfettamente fra loro, anche se realizzati nel chiuso delle case e degli studi di decine e decine di persone confinate dalla pandemia. I partecipanti risiedono per la maggior parte in Italia; vi sono lavori giunti dalla Svizzera, da Australia, USA, Spagna, Francia, Danimarca. Mancano tutti i pannelli realizzati dalle artiste russe ed ucraine, non pervenuti a causa della guerra in corso.