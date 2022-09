I Lions raccolgono materiale per le scuole: il 17 e 18 settembre dalle 9 alle 18.30

Settembre: scuole che iniziano, zaini da riempire, materiale scolastico da comprare e organizzare. Sono oltre 1.600 i bambini in famiglie con situazioni di difficoltà tra Torino e cintura che necessitano di un sostegno per l’acquisto del materiale necessario per iniziare l’anno scolastico. Per questo il Lions Clubs International Distretto 108-Ia1 ha organizzato per sabato 17 e domenica 18 settembre una raccolta di materiale scolastico presso l’ipermercato Carrefour del Centro Commerciale La Certosa di Collegno. I volontari del Distretto saranno presenti in entrambe le giornate dalle ore 9:00 alle 18:30 con una postazione di sensibilizzazione e raccolta fra le due entrate del punto vendita. Chi vorrà partecipare potrà contribuire con quaderni, penne, matite, colori, pennarelli, gomme, portapenne, astucci, evidenziatori e risme di carta.

L’iniziativa è organizzata nell’ambito della convenzione con Fondazione Ulaop-Crt Onlus e del progetto “Il Banco del Sorriso”. Il Distretto Lions 108 Ia1 sostiene il progetto con il Service volontario “Bambini Nuovi Poveri”, che organizza la raccolta prevista per il 17-18 settembre. Il materiale donato verrà ritirato dagli Alpini di Collegno, da sempre partner del Lions Clubs International in questo tipo di attività; la Consulta per le Persone in difficoltà (CDP) provvederà successivamente alla distribuzione.