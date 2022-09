Salone del Libro, Biino: "Nuovo direttore in autunno, deve già avere visibilità"

Lavori in corso per trovare il nuovo direttore del Salone del Libro di Torino, che dovrà prendere il posto di Nicola Lagioia. A confermalo il presidente del Circolo dei Lettori Giulio Biino. "L’idea - ha spiegato il notaio, a margine della prossima edizione dell'istituto culturale di via Bogino - è di arrivare a individuare il nuovo direttore tra ottobre e novembre, con la pubblicazione di un bando. Ora è tutto fermo per le elezioni".