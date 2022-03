Nel 2024 nuovo direttore per il Salone del Libro: "Lagioia è stato un grande, dovremo fare bene le nostre scelte"

Nel 2024 un nuovo direttore per il Salone del Libro . A confermare il cambio della guardia Silvio Viale , presidente dell'Associazione "Torino Città del Libro", durante la conferenza stampa di lancio della kermesse libraria di quest'anno al Teatro Astra.

Nel 2023 Lagioia e la nuova figura

Per individuare il successore di Nicola Lagioia a maggio verrà lanciata una manifestazione di interesse, alla quale si potrà aderire mandando il proprio curriculum vitae. "Nicola - ha spiegato Viale - guiderà ancora l'edizione del 2023, insieme alla figura che verrà individuata tramite avviso pubblico: quest'ultima avrà piena titolarità nel 2024. Lagioia è stato un grande direttore, quindi dovremo fare bene le nostre scelte". Il nuovo direttore dovrebbe restare in carica tre anni, anche se non è ancora stato definito con certezza.