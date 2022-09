Dai vincitori dello Strega Desiati e Trevi, a Thuram e Pamuk al via l'autunno del Circolo di Lettori

L'Europa. È lei la protagonista del progetto internazionale Vis-à-Vis, che segna l'avvio della stagione del Circolo dei Lettori. Una riflessione sul vecchio continente a partire dal pensiero di Jean-Jacques Rousseau tra Chambéry e Torino.

Questa sera alle 18.30 in programma con Jacques Rupnik una riflessione sul pamphlet "Occidente prigioniero" di Milan Kundera. A seguire incontri con Premio Strega 2021 Emanuele Trevi (giovedì 13 ottobre, ore 18.30), lo scrittore di viaggi Paolo Rumiz (mercoledì 19 ottobre ore 18.30) e in conclusione il filosofo Maurizio Ferraris con la lectio "Camminare a quattro zampe: Voltaire e Rousseau" (giovedì alle 18.30).

Tra i grandi scrittori italiani e internazionali che arrivano in autunno Cristina Comencini con Flashback (3 ottobre), Marco Missiroli con Avere tutto (6 ottobre), i Premi Strega Mario Desiati e Francesco Piccolo (nell'ambito di Biennale Tecnologia il 12 e 13 novembre), David Quammen (al Teatro Astra il 19 novembre). Nell'ambito di Torino Spiritualità sono previsti incontri con il campione del mondo e oggi attivista Lilian Thuram (giovedì 29 alle 18.30 nella chiesa di San Filippo Neri): il premio Nobel Orhan Pamuk presenta "Le notti di peste", mentre Joshua Cohen "I Netanyahus".

"Il Circolo non conosce confini"

"Inizia un altro anno da vivere insieme - commenta Giulio Biino, presidente della Fondazione Circolo dei Lettori - e un programma sempre più pluralista". "La dimostrazione - continua - è che la cultura è senza confini e che il Circolo non conosce confini: con Vis-à-Vis continuiamo a progettare e produrre cultura non limitata al territorio, ma espandendosi all'esterno". E dopo l'apertura di una sede lo scorso 8 settembre a Novara, si sta valutando anche Verbania. "La ripartenza - sintetizza il direttore Elena Loewenthal - è quest'anno più ricca e variegata: vogliamo ricominciare a vivere, ascoltare, dialogare, per "accorgerci" insieme di una realtà complessa, problematica ma anche affascinante".

Incontri nel carcere

Il 18 ottobre parte un ciclo di sei appuntamenti sulle giornaliste che hanno cambiato il modo di fare informazione. Nel programma ci sono appuntamenti con le voci note del catalogo Audible, laboratori per bambini, gruppi di lettura e progetti in rete con il territorio. Oltre all'invio mensile di libri, verrà attivato un programma di incontri con gli autori nel carcere Lorusso e Cutugno: il 19 settembre il via alle attività con il Laboratorio di Disegno Brutto dell'illustratore Alessandro Bonaccorsi, mentre il 30 settembre lo scrittore Eric Minetto conduce "Segni particolari".

Gli spazi