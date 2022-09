Il 20 settembre Matteo Salvini a Torino, Maccanti: "No allo stop auto diesel e benzina"

"La scelta del luogo - spiega Elena Maccanti, candidata nel collegio uninominale di Collegno e capolista per il plurinominale Piemonte 1 Collegio 1- è assolutamente significativa rispetto al tema della sofferenza del settore automotive". "Come Lega - continua - ci siamo opposti allo stop alle auto endotermiche (alimentate a diesel e benzina ndr) dal 2035, così come alla follia del tutto elettrico". "Solo noi - aggiunge Maccanti - siamo a tutela del lavoro. Per noi la priorità è la salvaguardia del principio di neutralità tecnologica: l'elettrico ci consegnerebbe nelle mami della Cina".