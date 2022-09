Da domani tornano gli appuntamenti con “I giovedì in CAMERA”

Giovedì 15 settembre alle 18.30, CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia riprende il ciclo di incontri de “I giovedì in CAMERA” dopo la pausa estiva e propone un incontro di approfondimento sulle due mostre in corso, La rivoluzione siamo noi. Arte in Italia 1967-1977 e Ketty La Rocca. Se io fotovivo. Opere 1967-1975: una collettiva e una personale, visitabili fino al 2 ottobre nelle sale di via delle Rosine 18 a Torino, che raccontano il clima elettrico degli anni Sessanta e Settanta, anni di sperimentazione, ricerca e invenzione di nuove forme artistiche. Protagonisti sono gli artisti, i loro volti e i loro corpi: la fotografia è la testimonianza, ad esempio, della nascita dell’Arte Povera a Torino – uno dei movimenti più importanti della seconda metà del secolo – o delle grandi manifestazioni che trasformano le mostre in eventi imprevedibili che coinvolgono intere comunità, come nel caso della storica mostra tenutasi ad Amalfi nel 1968: anni rivoluzionari in ogni ambito, che la fotografia racconta attraverso scatti divenuti iconici.