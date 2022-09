"Trashchallenge – Operazione Po”, domenica un'iniziativa di ripulitura speciale delle sponde del fiume

In occasione del World Clean Up Day 2022, la Giornata mondiale della pulizia che unisce 191 paesi in tutto il mondo per un pianeta più pulito, sabato 17 settembre verrà organizzata un’iniziativa di ripulitura delle sponde ripariali del Po torinese e zone terrestri adiacenti, compresa la collina torinese.

Incuria e condizioni climatiche avverse/anomale di questo ultimo periodo hanno infatti riportato rifiuti e degrado ambientale sulle acque e sulle zone perifluviali del tratto di fiume. L’Associazione Vie d’Acqua, in collaborazione con Decathlon, Leroy Merlin, VDL Sport, Gruppo Iren Amiat, Croce Rossa e Parco del Po Piemontese promuove questo evento di sensibilizzazione con l’obiettivo di intervenire sulle acque del fiume Po e sulle sponde attigue, ripulendole dai rifiuti grandi e piccoli, dopo l’ultimo intervento analogo realizzato il 21 settembre scorso.

Verranno inoltre organizzate attività ludiche e ambientali volte a sensibilizzare cittadini e istituzioni sul potenziale di fruizione dolce e sostenibile del fiume torinese e delle sue sponde, un bene comune di cui prendersi cura, che fornisce alla città importanti servizi ecosistemici, con grandi potenzialità - dal punto di vista economico, turistico e paesaggistico - da valorizzare con il coinvolgimento dei numerosi partner coinvolti nell’iniziativa.

Nella prima parte della giornata verranno effettuate le attività di pulizia nel tratto del fiume compreso tra i Murazzi e il Borgo Navile, a Moncalieri, con i volontari che, suddivisi in gruppi, opereranno a terra o sul fiume. Nel pomeriggio verranno invece proposte ai partecipanti alcune iniziative ludico-sportive: attività didattiche ed escursionistiche a terra, corsi di pagaiata sull’ acqua con vari tipi di natante. “#trashchallenge – Operazione Po” si aggiunge alle iniziative di medio-lungo termine già esistenti e che vogliono far riflettere sulla necessità di una pianificazione degli interventi sui corsi d’acqua torinesi al fine di ricostruire un rapporto tra uomo e fiume, in chiave sostenibile, che valorizzi il territorio circostante e la Collina del Po, area protetta a cui l’Unesco ha attribuito il riconoscimento MaB - Man and the Biosphere quale Riserva della Biosfera per la sua rilevanza naturalistica e non.

L’obiettivo dell’iniziativa è anche quello di allargare la partecipazione al maggior numero di associazioni e organizzazioni (tra cui le società remiere, che contribuiranno in acqua a rimuovere i rifiuti meno accessibili da terra, club di ciclisti e runners ecc.) e di dare ampio risalto mediatico ed istituzionale all'iniziativa.