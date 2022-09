Torino, vandali bruciano la corona per i partigiani: "Codardi che si nascondo dietro al buio"

"Gli idioti che hanno compiuto il vile gesto - commenta il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri - sono solo dei codardi che si nascondono dietro al buio della notte. W i Partigiani, W l'Italia". Già tre anni fa, come ricorda il capogruppo regionale di Liberi e Uguali Marco Grimaldi, la lapide era stata vandalizzata. E oggi come allora gli abitanti del quartiere, insieme agli attivisti, sono già al lavoro per ripulirla. "Rialzano la testa, - commenta Grimaldi - si sentono impuniti. Faremo di tutto per non farli passare".

Dura la condanna anche da parte della Cgil Torino: "Ancora una volta viene offesa la memoria delle Partigiane e dei Partigiani, con l’incendio della corona di alloro sotto la lapide di Largo Montebello. A chi pensa di cancellare la storia sporcando le lapidi sentendosi impunito, diciamo che Torino è e rimarrà antifascista. Ribadiamo che serve l’impegno di tutte e tutti per non dimenticare, per combattere l’ignoranza e per ridurre le disuguaglianze che generano rabbia, tensioni, divisioni".

Mazzù: "Chi ha la Fiamma condanni con durezza questo atto incivile"

A condannare il gesto anche il Segretario Metropolitano dem Marcello Mazzù, che parla di "atto vergognoso e codardo, che può riportare alla mente altri atti violenti di un passato crudele nei confronti dei Partigiani e della Resistenza". E Mazzù lancia poi un appello a Fratelli d'Italia: "Chi ha la Fiamma nel simbolo condanni con durezza questo atto incivile e vile". Lo Russo: "Un gesto vile, la storia non si cancella" "Un altro vergognoso sfregio alla memoria dei partigiani, questa volta è la targa in largo Montebello", ha detto il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. "Un gesto vile, abbiamo già inviato il personale per la pulitura. La storia non si cancella, continueremo a reagire a ogni azione violenta”.

Svastica sulla targa di Tina Anselmi

Un atto vandalico che arriva a poche settimane di distanza da quello sulla targa intitolata a Tina Anselmi, imbrattata con una svastica. Sempre ad agosto è stata danneggiata la lapide dedicata alle operaie della fabbrica Superga in via Verolengo. Sull'accaduto indagano i carabinieri, intervenuti poco dopo le 3 insieme agli agenti della Digos.