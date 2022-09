Cani a Petsfestival 2022, per divertirsi insieme

Ma potrebbero mai mancare nella nostra vita? Assolutamente no! Da migliaia di anni ci accompagnano fedelmente e sarà così per sempre.

A PETSFESTIVAL potrete scoprire il pianeta cane, con razze canine nuove o incontrarne altre che forse avete già visto ma non conoscete ancora abbastanza. E poi nuovi prodotti, tanti esperti con cui parlare e confrontarsi e nuove occasioni di incontro.

Ma potrete anche divertirVi insieme al Vostro cane e provare a fare Treibball con gli amici dell'Associazione Italiana Treibball!. Questo nuovo sport rafforza e rinsalda il feeling tra Voi e il vostro cane ed è un divertimento per tutti. Venite a scoprirlo (guarda il nostro video) e a provarlo nelle aree verdi all’aperto. E’ aperto a tutti: cani di razza e meticci. Perché quando c’è da divertirsi…. non si fanno differenze!

Ma comunque e prima di tutto non lasciatelo a casa e portatelo con Voi. Sarete protagonisti insieme! Un appuntamento che si svolgerà il 15 e 16 ottobre con inizio alle ore 09,00 a CremonaFiere. Per info e contatti visita il nostro sito https://petsfestival.eu oppure visita la nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/Petsfestival/ per seguire gli aggiornamenti in tempo reale.