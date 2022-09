Elezioni, Pichetto (FI): "Con il centrodestra al governo nuovo modello di crescita e sviluppo per il Paese"

"Il Paese è in una situazione difficile: energia, formazione, istruzione, lavoro, inflazione sono tutte questioni che riguardano noi e i nostri figli. Mai come in questo momento i cittadini hanno bisogno di sentire al proprio fianco le istituzioni". Lo ha detto il viceministro dello Sviluppo Economico Gilberto Pichetto Fratin, ieri sera incontrando amici ed elettori a Ivrea, in compagnia della senatrice di Forza Italia Virginia Tiraboschi.

"Sono molto orgoglioso di poter rappresentare il mio partito, in un territorio come la provincia di Torino - ha aggiunto Pichetto - e di poter mettere al servizio della mia terra le competenze acquisite negli anni. L’amore per l’Italia e per la Res Pubblica che mi guida oggi ancora come il primissimo giorno", ha concluso Pichetto.