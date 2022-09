Lotta alle barriere architettoniche: nuova mozione in Comune. Cpd: "Non vanificare anche questa proposta"

In suo favore è intervenuto Giovanni Ferrero , il direttore della Consulta per le Persone in Difficoltà , esprimendo il suo pieno sostegno all’iniziativa della consigliera e unendosi alla schiera di chi sta chiedendo a gran voce ormai da tempo che finalmente si attui il piano nel minor tempo possibile e soprattutto con una programmazione certa con azioni concrete che non vanifichino il documento appena presentato e che è solo uno di una lunga lista iniziata nel 2015.

“La mozione di Tiziana Ciampolini – ha dichiarato nel suo intervento Giovanni Ferrero – è al momento una delle migliori e più concrete proposte finora. In passato altre mozioni sono state presentate in Consiglio Comunale ed approvate al 100%, peccato però che poi di fatto il piano non ci sia ancora e si sia trattato di parole al vento. Non è più possibile rimandare oltre, cerchiamo di fare tutti uno sforzo perché questo non si verifichi di nuovo. La responsabilità di voi consiglieri non è solo quello di portare all’attenzione della Giunta temi importanti come il PEBA che è dall’86 che deve essere attuato, ma di iniziare materialmente a lavorare con gli uffici tecnici preposti. Senza una stretta collaborazione tra le varie parti dell’amministrazione su questi temi così urgenti e prioritari per tutti i cittadini, non solo per quelli più fragili, ci ritroveremo di nuovo fra due o tre anni con l’ennesima mozione sul PEBA. Diamo seguito a questo piano una volta per tutte e segniamo un punto per quella che è soprattutto una lotta di civiltà”.