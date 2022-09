Settimo Torinese, una serata di risate per festeggiare il compleanno del centenario della Lilt

Cento anni di Lilt, la lega italiana per la lotta contro i tumori che ha voluto celebrare il secolo di attività con un grande spettacolo a Settimo Torinese, grazie alla delegazione locale, alla presenza di Marco & Mauro, il duo comico che proprio grazie all'uso del dialetto ha saputo regalare nel corso della carriera un colore unico e particolare alle risate del pubblico.



Una serata di allegria e di divertimento, con tanto di torta di compleanno (senza candeline, per questione di sicurezza). "Se pensiamo a cento anni di prevenzione, è impressionante pensare cosa si è prodotto rispetto alla salute. Quante vite sono state salvate - ha detto la sindaca di Settimo Torinese, Elena Piastra -. E proprio la delegazione locale, ripartita qualche anno fa, merita un ringraziamento per le energie e la capacità di ripartire in un momento in cui era necessario dare un impulso".



"La Lilt sul nostro territorio ha aumentato l'attenzione, soprattutto dal punti di vista delle donne - ha aggiunto la prima cittadina -, questo anche grazie agli spazi dedicati, mentre il prossimo obiettivo è trovare una sede. Un'attenzione costante anche in anni difficili come quelli che abbiamo vissuto di recente".