Venaria, con la Festa dell'amicizia un weekend dedicato alle città gemellate

Per la Festa dell’Amicizia è stato organizzato un ricco programma di eventi.

La cerimonia istituzionale per l’accoglienza delle delegazioni avrà luogo sabato 24 settembre alle ore 9:30 presso la Sala Consiliare del Municipio – piazza Martiri della Libertà 1. Successivamente, alle ore 11:00, presso il Giardino pubblico di viale Roma, si procederà con lo svelamento della targa dedicata alle Città Gemellate, alla presenza del Corpo Musicale Giuseppe Verdi Città di Venaria Reale. In serata le delegazioni parteciperanno, insieme alla cittadinanza, alla cena dell’Amicizia allestita presso l’oratorio della Chiesa Santa Maria, in piazza Annunziata.



Il Sindaco di Vizille, Catherine Troton e l’Assessore alla Cultura e al Patrimonio e presidente del comitato di gemellaggio di Vizille, Marie-Claude Argoud, si rivolgono agli abitanti e agli amici della nostra Città, ricordando come 61 anni fa le Città di Vizille e Venaria Reale siglarono l'atto di gemellaggio. Anche a causa delle restrizioni da emergenza sanitaria degli ultimi anni, le Città e le rispettive nuove amministrazioni non sono ancora riuscite ad incontrarsi, pertanto è stato accolto con grande piacere l’invito del Sindaco di Venaria Reale alla Festa dell'Amicizia del 24 e 25 settembre 2022. La delegazione francese ribadisce il desiderio che gli scambi tra le città proseguano, poiché i gemellaggi permettono ai cittadini di scoprire il modo di vivere, culture e lingue diverse.

Il Sindaco di Vöhringen, Michael Neher, che amministra la Città da maggio 2020, puntualizza che a causa della pandemia, lo scambio con le Città gemellate è avvenuto solo a distanza. Insieme a diversi rappresentanti della comunità locale, vuole cogliere l'occasione per conoscere il Piemonte per la prima volta, e in particolare la città gemellata italiana e i "Venariesi". Il prossimo anno Vöhringen celebrerà il suo 875° anniversario dalla prima menzione in un documento ufficiale, e per questa ricorrenza verranno invitate le Città gemellate affinché possano conoscere e scoprire diversità culturali e tradizioni locali.

Anche il Sindaco della Città di Kribi, Guy Emmanuel Sabikanda, dalla Repubblica del Camerun risponde positivamente all’invito del Sindaco di Venaria Reale. La delegazione camerunense giungerà in visita ufficiale al Comune di Venaria Reale per partecipare alle iniziative organizzate per la Festa dell’Amicizia. Questa sarà anche l'occasione per ripristinare forti e duraturi legami di amicizia e collaborazione tra le città di Kribi e Venaria Reale, ponendo le basi per futuri scambi interculturali.

Il Sindaco di Castronovo di Sicilia, l'Amministrazione comunale e l'intera comunità Castronovese, legata da lunga amicizia con Venaria Reale, esprimono gratitudine e riconoscenza al Sindaco della bellissima città piemontese per la straordinaria iniziativa organizzata.





La targa dedicata alle città gemellate, che verrà inaugurata presso il giardino pubblico comunale, rappresenta certamente la volontà di tenere insieme tante comunità nel segno dell'amicizia e della solidarietà.