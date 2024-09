Via Bologna, pusher arrestato dalla polizia. Denunciati in 4 per furto di energia elettrica

Un gabonese di 22 anni è stato arrestato perché gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Grazie ad attività info-investigative, gli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia hanno appreso che in un appartamento di via Bologna dimoravano appunto degli spacciatori.

Una volta all'interno, hanno riscontravano la presenza di quattro persone. In una stanza da letto, nella tasca di un pantaloncino, gli agenti hanno trovato 5 dosi di eroina e 11 frammenti di crack. In un pensile della cucina, invece, erano custoditi una decina di grammi di sostanza da taglio; sul tavolo della stanza c’era un bilancino di precisione. Il tutto appartenente al ventiduenne.

Gli agenti hanno scoperto anche la manomissione del contatore elettrico, poi confermata dal personale tecnico della società erogatrice. Alla luce di ciò, tutte e quattro le persone presenti in casa sono state denunciate in stato di libertà per furto di energia elettrica.