Politiche 2022, Lepri: evento nel Metaverso di Piazza Castello a Torino

“Lunedì 19 settembre 2022 alle ore 19 incontrerò i cittadini in un modo originale e innovativo, nel Metaverso”, dichiara Stefano Lepri, candidato alla Camera nel collegio nord ovest di Torino. “Nel mio comizio virtuale in una Piazza Castello ricreata virtualmente, infatti, approfondirò le grandi sfide che attendono le nostre comunità, con un focus sui temi energetici, sanitari, sociali ed abitativi.

Presenterò buone pratiche, leggi o proposte di legge a forte impronta comunitaria, tentando di affrontare, in tempi di propaganda e fake news, i problemi veri delle persone, a partire dalla solitudine e dalle difficoltà legate alle bollette, alla casa, all’accesso alle cure.

L’iniziativa è promossa in partnership con la società Digiwow, che ha ideato e sviluppato la piattaforma Wikipoint, l’unica ad aver portato nel Metaverso piazze iconiche come quella del Duomo di Milano, Piazza San Marco di Venezia e ora piazza Castello, oltre ad aver curato l’evento della Partita del Cuore nel Metaverso. Digiwow presenterà i miei contenuti multimediali all’interno della torinese Piazza Castello, ricostruita digitalmente. Gli utenti potranno visionare l’evento creando il proprio Avatar e interagendo con gli altri visitatori in un viaggio immersivo fruibile attraverso qualsiasi dispositivo (desktop, tablet o smartphone). La volontà di Digiwow è quella di offrire, attraverso la piattaforma Wikipoint, un canale di comunicazione nel mondo virtuale che affianchi la comunicazione marketing tradizionale.