Violenza di genere, l'Asl To3 dedica un convegno agli uomini “autori di violenza” e rafforza la rete di aiuto

L’aumento dei casi di violenza di genere come conseguenza della pandemia da Covid19 è stato definito “pandemia ombra”, per sottolinearne l’impatto devastante e porre attenzione alla necessità di rafforzare gli interventi di supporto specializzati da parte del Servizio Sanitario Nazionale.

L’AslTo3, da sempre attiva e in prima linea nel contrastare il fenomeno della violenza di genere, non si sottrare a questa nuova necessità intervenendo su due fronti: un convegno e un progetto di supporto psicologico.

L’intento è quello di mettere a confronto i diversi modelli di trattamento degli uomini autori di violenza, dal punto di vista sociologico, psicologico e giuridico, in un’ottica di prevenzione, che riesca ad agire sulle cause.

Rivolta invece al sostegno delle vittime è la seconda iniziativa assunta di recente dall'Azienda Sanitaria, che ha approvato il progetto di potenziamento del supporto psicologico, con la presenza capillare, nei vari distretti e in ospedale, di una psicologa dedicata. Tale figura rafforza la consulenza psicologica già presente all’interno dell’équipe AslTo3 per la presa in carico delle situazioni di violenza di genere, in considerazione proprio del maggior impatto del fenomeno post pandemia, sia dal punto di vista delle ricadute di natura esistenziale ed umana che da quello del profilo clinico a rilievo psicopatologico.