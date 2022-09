Collegno, presidio della Lega contro le baraccopoli in zona Fermi: "Basta degrado e insicurezza"

Mercoledì 14 settembre si è tenuto un presidio della Lega in Viale Certosa a Collegno per denunciare la presenza di diverse baraccopoli nella zona di Fermi. Come spiega Giovanni Parisi, Consigliere Comunale Lega Salvini Collegno e Segretario cittadino: “La zona di Fermi continua ad essere una favelas, tra degrado e insicurezza. Neanche le interrogazioni consiliari presentate hanno smosso il Sindaco che ancora una volta dimostra di essere inadeguato a gestire i problemi della città".

Parisi poi aggiunge: "In questo modo, la situazione è degenerata. Casciano e la sua Giunta sono totalmente estranei alle necessità dei collegnesi. Sgomberino subito gli accampamenti abusivi e intervengano per mettere in sicurezza l’ecocentro comunale. Solo così si potrà ripristinare il decoro nel quartiere”.

Anche Sara Zambaia, esponente regionale della Lega, era presente: “Ci chiediamo come sia possibile che dopo anni di richieste in Comune e, soprattutto, di seri problemi di sicurezza l’Amministrazione comunale continui a far finta che il problema non esista. I cittadini hanno bisogno di risposte concrete, di potersi muovere serenamente nella città, soprattutto in questa zona che tra metro, supermercato, aziende e nuove abitazioni è molto frequentata, anche da fuori".

"Ci aspettiamo - conclude Zambaia - che la Giunta Casciano metta testa definitivamente sulla questione e proceda con gli sgomberi in fretta perché sta al Sindaco e alla sua squadra scegliere se garantire la sicurezza dei collegnesi o continuare a far finta di non vedere il problema”.