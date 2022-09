CoinEvo Recensioni - Un partner commerciale a lungo termine

L'avvento del mondo digitale ha portato con sé l'era delle “tendenze”. Allo stesso modo, il mondo del trading finanziario è anche quello in cui si affrontano spesso queste tendenze in termini di tipi di attività negoziate, tipi di mercati in cui si investe e così via.

Parlando di tendenze, ogni tendenza ha un trendsetter, una sorta di influencer. Oggi, il nostro argomento di revisione è CoinEvo, un influencer e un trendsetter nel settore finanziario.

CoinEvo: Chi, Cosa, Dove e Come?

CoinEvo è una piattaforma di trading di intermediazione che cerca di colmare la disconnessione tra i mercati finanziari e le persone che desiderano entrare nel mondo del trading finanziario.

Il sistema di supporto di base di qualsiasi piattaforma di trading è l'interfaccia di trading. CoinEvo ha investito in una piattaforma di trading superiore per integrare i suoi piani di trading per gli investitori.

Hanno una presenza globale che garantisce che tutti gli investitori, indipendentemente dal fuso orario o dalla posizione geografica, siano in grado di accedere e utilizzare le sue funzionalità senza alcuna restrizione.

Trade Facilities

Gli strumenti di trading offerti da CoinEvo non sono secondi a nessuno. Nonostante sia una società di intermediazione relativamente nuova, CoinEvo ha rapidamente sviluppato un rapporto per cercare i migliori professionisti del settore per sviluppare la sua rete di negoziazione finanziaria.

Questa piattaforma di trading è costruita da una software house di terze parti e concessa in licenza a CoinEvo per il loro uso esclusivo. Le caratteristiche della piattaforma di trading unica di CoinEvo sono:

o Metodologie di esecuzione degli ordini

o News feed

o Strumenti di scansione commerciale

o Strumenti di ricerca

o Grafici per analisi tecniche

o Algoritmo integrato che fornisce raccomandazioni di trading basate sulla cronologia degli utenti

o Funzione di supporto per accedere all'assistenza clienti e all'assistenza tecnica

CoinEvo Prodotti Commerciali all'Interno della Piattaforma

CoinEvo ha cercato di fornire un flusso senza attriti tra l'investitore e il mercato. In primo luogo, cercano di soddisfare principianti e commercianti aggressivi allo stesso modo. Pertanto, la loro offerta di prodotti comprende una vasta gamma di classi di attività finanziarie.

Questi sono:

Operatori passivi vs Operatori attivi

Siete un trader passivo o un trader attivo? La distinzione è definita nei seguenti modi:

1. Un trader passivo è colui che investe in un'attività finanziaria e "se ne dimentica" e si limita a effettuare il check-in di tanto in tanto per decidere se vendere l'attività che possiede nel proprio portafoglio.

2. Un trader attivo è qualcuno che è attivamente coinvolto nel trading a volte giorno per giorno o anche ora per ora.

Il meccanismo di trading di CoinEvo comprende entrambi i trader secondo le seguenti linee:

1. La piattaforma di trading web mira a soddisfare sia i trader attivi che passivi

2. Applicazione mobile di trading per trader principalmente passivi che possono ottenere informazioni di base sul proprio portafoglio. I trader attivi non possono sostenere il proprio portafoglio solo con un'applicazione di trading perché è incline alle interruzioni.

Funzionalità di Crypto Trading

CoinEvo fa parte di una manciata di piattaforme di trading che offrono una gamma di criptovalute. Il fatto è che la criptovaluta ha un'offerta limitata e deve essere "estratta" prima che l'offerta possa aumentare. Quindi, quella fornitura limitata di criptovaluta è accessibile solo a poche piattaforme selezionate. CoinEvo è una di quelle piattaforme che si vanta di essere disponibile per tutti i tipi di attività finanziarie che i suoi clienti vorrebbero scambiare. Quindi, se sei a bordo di CoinEvo, non hai bisogno di altre piattaforme di trading.

Alcune delle criptovalute disponibili con CoinEvo sono:

o Bitcoin

o Ethereum

o Ripple XRP

o Dogecoin

Questi sono solo alcuni nomi, molti vengono presentati sulla piattaforma man mano che diventano disponibili, che vanno dai più popolari ai futuri.

Sicurezza della piattaforma e dati del cliente

Oltre all'affidabilità di una piattaforma, il principale svantaggio della maggior parte delle piattaforme deriva dal loro atteggiamento lassista nei confronti della privacy e della sicurezza dei dati. Tuttavia, con CoinEvo sei sicuro in quell' area poiché sono profondamente investiti nella tecnologia di crittografia end-to-end. Questo protegge i dati del cliente in caso di perdita di dati, quindi, il vostro nome e altri dati personali non sono mai a rischio e potete fare trading in santa pace.

L'unico svantaggio di CoinEvo è che la loro applicazione mobile non è completamente adattabile alle esigenze di un trader attivo.

Poiché nel complesso è una piattaforma robusta e affidabile, contatta CoinEvo oggi stesso e collabora con loro nel tuo viaggio come investitore o trader.