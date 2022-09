Le 5 migliori crypto per il trading questa settimana: Lucky Block esploderà con i listing sui CEX?

Ogni investitore è in cerca della migliore criptovaluta con cui fare trading. Purtroppo, trovare progetti con grosso potenziale di guadagno è più facile a dirsi che a farsi.

Con questa guida analizzeremo alcune delle migliori crypto da destinare al day trading e forniremo una guida su come comprare la prossima criptovaluta che esploderà nel 2022. Cominciamo.

Le 5 migliori crypto per il trading questa settimana - La nostra selezione

Gli investitori in cerca delle tre migliori crypto su cui investire dovrebbero prestare attenzione a Lucky Block, Battle Infinity e Tamadoge. Anche Filecoin e VeChain rappresentano delle ottime occasioni.

Tamadoge - Progetto che porta utilità alle meme coin

Lucky Block - In assoluto la migliore crypto con cui fare trading

Battle Infinity - Interessante ecosistema di gaming P2E

Filecoin - Progetto per l’archiviazione decentralizzata dei dati

Analisi delle 5 migliori crypto con cui fare trading questa settimana

Ciascuno dei progetti di seguito ha registrato un’interessante settimana e ha mostrato ottime premesse per il trading. Per aiutare gli investitori a decidere quale sia il più adatto, abbiamo realizzato un’attenta recensione per ciascuno di essi.

Lucky Block (LBLOCK) è una piattaforma trasparente ed efficiente di concorsi NFT che ha avuto una settimana molto interessante. Dopo la quotazione sull’exchange MEXC il token ha acquisito notevole valore e da allora è rimasto ancorato alla sua posizione. I premi dei concorsi possono essere immobili, crypto o auto, quindi il valore che Lucky Block offre ai suoi possessori è di gran lunga maggiore.

Il progetto ruota intorno a una serie di estrazioni a cui si può partecipare acquistando NFT dall’NFT Launchpad. Per offrire ai giocatori maggiore coinvolgimento, il prezzo degli NFT è direttamente legato al valore dei premi messi in palio. Un’estrazione che dà accesso a un premio importante avrà un biglietto d’ingresso più costoso, al contrario, il costo scende se il premio in palio è meno costoso.

L’accesso alle estrazioni è collegato a un NFT, per questo ci si aspetta che il suo uso sarà esteso anche oltre l’estrazione vera e propria. Anche dopo il sorteggio, ogni NFT consente al suo possessore di ottenere premi quotidiani pari all’1% del valore della pool dei profitti. Questo permette di assicurare a ogni NFT un valore nel lungo termine oltre al vantaggio relativo all’estrazione.

L’ecosistema Lucky Block si fonda su LBLOCK, la migliore crypto con cui fare trading adesso. Durante la scorsa settimana il token LBLOCK è cresciuto del 400%. Anche adesso, dopo che la sua crescita ha registrato una certa correzione, la sua quotazione si trova al di sopra del 200% rispetto al valore iniziale della scorsa settimana. Con questi numeri è chiaro che LBLOCK potrebbe rappresentare la prossima crypto a esplodere nel 2022.

Ora che LBLOCK è scambiato per pochi centesimi, Lucky Block potrebbe essere la prossima criptovaluta sotto 1 euro a esplodere nel 2022. Usa il link di seguito per controllarne l’andamento.

Battle Infinity - Interessante ecosistema di gaming P2E

Battle Infinity (IBAT) è un progetto che punta a creare un ecosistema di gioco di tipo play-to-earn e tutto su una sola piattaforma. Combina elementi come il metaverso, il gioco P2E, gli NFT e la DeFi per realizzare una piattaforma in grado di soddisfare un’ampia gamma di interessi. Il progetto ha sollevato molta attenzione, nelle prime due settimane dal lancio gli investimenti hanno superato quota 1 milione di dollari, che sono diventati 2,5 nelle prime quattro.

Dal momento che Battle Infinity offre ai propri utenti una grande gamma di possibilità di utilizzo, è suddiviso in sei sezioni. Un fantacalcio, un’arena nel metaverso, una collezione di giochi di tipo P2E, un marketplace NFT, un exchange decentralizzato e una piattaforma per lo staking.

A far funzionare tutto correttamente sull’ecosistema di Battle Infinity ci pensa il token su base BEP-20, $IBAT. Il token è disponibile in una fornitura massima di 10 miliardi. Il 28% di questi è stato destinato alla prevendita, il 20% ai fondatori e partner del progetto, il 18% al marketing e i listini dei CEX, il 10,5% al team, il 10% per strutturare e sviluppare il progetto, il 6% sarà usato come liquidità, il 5% per la parte legale e le consulenze, il 2,5% è stato destinato a una vendita privata.

In breve, Battle Infinity ha tutti gli elementi per diventare la prossima crypto pronta a esplodere nel 2022 e darà prova di essere la prossima migliore crypto da comprare una volta che sarà visibile l’andamento dei prezzi dopo l’effettivo lancio.

Il gruppo Telegram di IBAT è il posto migliore per restare aggiornati sull’andamento del progetto (gli admin non ti contatteranno mai per primi via DM).

Tamadoge - Progetto che porta utilità alle meme coin

Tamadoge (TAMA) è un progetto che mira a portare funzioni e utility nel settore delle meme coin, cosa che potrebbe portarlo a diventare la prossima criptovaluta a esplodere nel 2022. Sfrutta elementi come il metaverso, gli NFT e il gioco di tipo P2E per creare un’ambientazione di gioco in grado di coinvolgere e premiare i giocatori. Anche se è in fase di prevendita, Tamadoge ha già superato la revisione KYC da parte di CoinSniper e la verifica di Solid Proof.

Il progetto è incentrato sui personaggi di gioco in formato 3D e animato, i cuccioli di cane Tamadoge. Ognuno di questi è tokenizzato in forma di NFT e inizia la sua esistenza in maniera identica a tutti gli altri token. Solo in seguito si evolve man mano che i giocatori li allevano, nutrono e addestrano prendendosene cura. Usando gli oggetti in vendita nello store Tamadoge (cibo, giochi e cosmetici) i giocatori possono far salire di livello i propri pet e scalare il punteggio della classifica. Più in alto si posiziona un giocatore, maggiore sarà la fetta di ricompense che gli spetteranno del montepremi custodito nella pool.

Il progetto è ancora in fase di prevendita e ogni TAMA è stato venduto durante la fase beta della prevendita ad appena 0,01$, ora il prezzo è in ascesa (1 USDT = 33.33 TAMA). Una volta che la prevendita sarà terminata il token sarà disponibile nei listini degli exchange che hanno confermato la collaborazione. A quel punto il prezzo salirà ulteriormente. Tenendo a mente questa dinamica, gli investitori in cerca della migliore crypto da comprare potrebbero dare una chance a Tamadoge.

Tutto a proposito di Tamadoge indica che potrebbe essere la prossima crypto a esplodere nel 2022. Quindi vale la pena restare aggiornati sugli sviluppi del progetto attraverso il gruppo di Tamadoge su Telegram.

Filecoin - Progetto per l’archiviazione decentralizzata dei dati

Filecoin è un progetto che punta a decentralizzare il processo di archiviazione dei file e così ‘conservare le più importanti informazioni sull’umanità’. Il progetto consente a chi ha necessità di mantenere al sicuro i propri dati, di farlo a un prezzo accessibile e permette a chi ha spazio di archiviazione di guadagnare affittando i propri hardware.

Decentralizzare lo stoccaggio dei dati permette agli utenti di Filecoin di fare a meno dei servizi di AWS o Google. Infatti, questi servizi sono caratterizzati da un’alta centralizzazione, quindi sono maggiormente a rischio di perdere i dati rispetto a un servizio decentralizzato come Filecoin.

Negli ultimi giorni il prezzo di Filecoin è aumentato parecchio. Considerando le azioni dei prezzi e i picchi nell’ultimo periodo, potrebbe essere la prossima criptovaluta pronta a esplodere quest’anno.

VeChain - Progetto Blockchain-as-Service

VeChain è una blockchain di tipo layer-1 con la capacità di generare smart contract. È stata molto apprezzata dagli investitori e ultimamente ha guadagnato terreno per via della recente collaborazione con Amazon.

VeChain si concentra sull’uso della tecnologia legata all’Internet-of-Things per garantire l’accesso ai dati trustless verso un’ampia gamma di settori come medicina, assicurazione e altri servizi. Il network è particolarmente veloce e a basso consumo, cosa che lo rende un’ottima soluzione in un’ampia gamma di contesti diversi.

Gli investitori alla ricerca della migliore crypto con cui fare trading non hanno bisogno di cercare oltre e possono puntare su VeChain. Il recente annuncio riguardo la collaborazione con Amazon potrebbe portare una ventata di volatilità che i trader potrebbero sfruttare per ottenerne benefici.

Come comprare LBLOCK

Gli investitori in cerca della migliore crypto da comprare possono usare la nostra guida dettagliata per accedere alla migliore criptovaluta pronta a esplodere nel 2022: LBLOCK.

Crea un account LBANK

Per prima cosa vai al sito di LBANK e crea un account. Servono solo informazioni di base quindi il processo è rapido e semplice.

Compra USDT

Clicca su ‘Buy Crypto’, scegli un metodo di pagamento, decidi quanto investire e vai su ‘Place Order’. I token arriveranno subito su LBANK.

Cerca LBLOCK

Acquista USDT, clicca su ‘Markets’, vai sulla barra di ricerca e digita ‘LBANK’, quindi seleziona la coppia LBANK/USDT.

Compra LBLOCK con USDT

Infine, digita l’importo di LBLOCK che desideri, seleziona il prezzo ottimale al quale preferisci comprare (oppure seleziona ‘market order’ per effettuare la transazione al prezzo corrente) e vai su ‘Buy LBLOCK’. Appena il prezzo raggiunge il livello impostato, l’ordine è effettivo e i token LBLOCK sono inviati al tuo account.

