Carta d'identità, per i sordi all'Anagrafe Centrale c'è l'interprete Lingua dei segni

Per i sordi all'Anagrafe Centrale c'è l'interprete della lingua dei segni. Il Comune, su impulso del consigliere del Pd Angelo Catanzaro che ha presentato negli scorsi mesi una mozione, ha inaugurato il 31 agosto uno sportello prioritario per rendere finalmente accessibili a tutti i servizi anagrafici.

In via della Consolata 23 possono ricevere quindi un aiuto dedicato i cittadini con disabilità, gli anziani ultrasessantacinquenni, le donne incinte dalla 25esima settimana. In queste prime settimane sono state molte le richieste da parte di utenti in condizioni di fragilità.