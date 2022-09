Settimo tende la mano a chi ha disabilità visive, Apri onlus: "Qui si collabora bene, da noi mai polemica fine a se stessa"

Un appuntamento presso la Biblioteca Archimede, cornice che abitualmente ospita anche uno sportello per le attività dedicate alle persone con disabilità visiva. Così Settimo Torinese ha voluto dedicare un evento a questo monto all'interno della società cittadina.



"L'interlocuzione con il Comune di Settimo è da anni proficua - dicono gli esponenti dell'associazione Pro Retinopatici ed Ipovedenti - e anche se nessuno ha la bacchetta magica, si prova sempre a risolvere i problemi, quando emergono. Settimo è anche uno dei pochi Comuni ad avere un disability manager e da parte nostra avrà sempre la massima collaborazione".



Intanto due pannelli compariranno vicino alla Torre medievale e al Museo della Chimica per incentivare il turismo di chi ha disabilità e presto arriverà anche un video esplicativo sulla tematica di chi ha problemi di vista. "Il nostro ruolo è quello di segnalare le difficoltà per le barriere architettoniche - hanno aggiunto -: non vogliamo fare polemica fine a se stessa, ma dare il nostro contributo soprattutto quando si tratta di fare rinnovo della viabilità o dell'arredo urbano. Fare i lavori subito costa uguale, intervenire successivamente comporta spese ulteriori".