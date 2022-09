Forza Italia in difesa della casa: “Tassa unica sul primo immobile e un elenco per gli amministratori di condomino”

Forza Italia in difesa della casa: “Elenco per gli amministratori di condomino”

La casa è un diritto e non un lusso. Lo ripetono in coro gli esponenti piemontesi di Forza Italia Roberto Rosso, responsabile nazionale del Dipartimento Casa, Paolo Zangrillo, coordinatore regionale, e il capogruppo e la vice capogruppo in Regione Piemonte Paolo Ruzzola e Alessandra Biletta.

Forza Italia: "Difendiamo la casa"

Il partito fondato da Silvio Berlusconi ha voluto ribadire la centralità della casa: “E’ piuttosto chiaro che oggi l’unica forza politica che in Italia difende la casa si chiama Forza Italia. Abbiamo vinto infatti la sfida mossa dal partito delle tasse, il PD, riuscendo a fermare il loro tentativo di aumentare gli estimi catastali e di inserire la patrimoniale. Oggi presentiamo i nostri punti programmatici che diventeranno legge dopo il 25 settembre ma anche un altro risultato concreto: l’approvazione della nostra legge Biletta-Ruzzola che istituisce l’elenco degli amministratori di condominio in Regione Piemonte".

"Un segno di attenzione che da sicurezza a inquilini e proprietari di casa sulla professionalità di una delle figure centrali nella gestione dei condomini in Italia e in Piemonte” hanno spiegato.

Le proposte per la casa

Tra le proposte, l'introduzione di una tassazione unica per l'acquisto della prima casa al 2% (invece del 4%), la tassazione dei canoni di locazione solo se gli affitti vengono pagati; la previsione di una procedura semplificata per il rientro in possesso degli immobili locati, l’eliminazione dell’Imu per gli immobili occupati e inagibili, la riduzione dell’Imu per una seconda casa utilizzata per la famiglia, la creazione di un Piano Nazionale di Edilizia Pubblica e l’innalzamento del valore imponibile esente per gli eredi in linea diretta o il coniuge.

La legge regionale per gli amministratori di condominio

E' invece già realtà la legge regionale 16/22, approvata dal consiglio e portata avanti da Forza Italia, che prevede l'istituzione di un elenco degli amministratori di condominio. Il Piemonte è la prima Regione a dotarsi di questo elenco di professionisti consultabile dai cittadini: una garanzia di trasparenza, serietà e professionalità la cui iscrizione è gratuita e facoltativa.

“Siamo la prima Regione ad istituire questo prezioso strumento che servirà ad offrire un elemento di chiarezza e trasparenza per i singoli condomini che ora potranno verificare competenze e onorabilità dei singoli professionisti. E’ evidente che la casa è un bene primario che va difeso, oggi ancora di più dopo l’esperienza del covid. Ancora di più se guardiamo ai dati: il 77,3% delle famiglie piemontesi ha una casa di proprietà, un bene quindi estremamente sensibile. Questo elenco mette al centro condomini e amministratori di condominio”.

Zangrillo: "Facciamo politica per dare risposte"

"Voglio ribadire l'approccio che ha il nostro partito: per noi fare politica significa dare risposte ai cittadini. Stiamo cercando di raccontare agli italiani non quanto sono brutti e sporchi i nostri avversari. È un momento difficile, direi quasi drammatico. Dobbiamo passare da una politica fatta di narrazioni di fantasia a una politica di capacità di far accadere le cose. Questo risultato raggiunto dalla Regione Piemonte è L esempio concreto di cosa vogliamo fare. Prendere i problemi degli italiani e dare delle risposte" ha concluso Zangrillo.