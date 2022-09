Trovare un lavoro? Con gli Its si può: il 29 e 30 settembre alla scoperta della specializzazione tecnica post di diploma

Gli Istituti Tecnici Superiori del Piemonte creano lavoro e il 29 e 30 settembre si metteranno in mostra all'Eurovillage allestito all'EnviePark. Spesso poco noti, si tratta di percorsi biennali post diploma gratuiti che offrono una formazione tecnica altamente qualificata per entrare subito nel mondo del lavoro. Professionisti nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività del tessuto industriale piemontese: Agro-alimentare; Biomedicale e Biotecnologie Mediche, Industriali e Ambientali; Mobilità Sostenibile Aerospazio/Meccatronica; Tessile Abbigliamento e Moda; Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione; Turismo e attività Culturali; Sviluppo dei Sistemi Energetici.

Chi sceglie questa strada

A scegliere questa strada dopo le superiori sono il 62% degli studenti degli istituti tecnici, il 21.3 dei licei e il 9.5 dei professionali. C'è poi chi si accorge di aver sbagliato università oppure lo usa come master di approfondimento. "Quando un Its va male - ha spiegato oggi l'assessore regionale al Lavoro Elena Chiorino, durante la conferenza stampa di presentazione della due giorni - sta facendo l'80% degli occupati. Uniscono la necessità dell'impresa, con quella di formazione dei ragazzi".

I riconoscimenti

Il Sistema piemontese è un esempio virtuoso a livello nazionale. La Fondazione ITS Aerospazio e Meccatronica per il secondo anno consecutivo è al primo posto in assoluto con il corso Tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi meccatronici-meccatronica. Il corso Tecnico Superiore è risultato il più efficace a livello nazionale.

La due giorni informativa