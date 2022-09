Nubi nere su Italian Indipendent: la fabbrica di Lapo lascia a casa 26 dipendenti. Sciopero a Venaria

Nubi nerissime sul futuro di Italian Indipendent. La "creatura" di Lapo Elkann, infatti, ha i conti a forte rischio ed è così arrivata la decisione di procedere con il licenziamento collettivo.Sono coinvolte 26 persone, a difesa delle quali la Filcams Cgil ha organizzato per giovedì 22 settembre uno sciopero di tutto il giorno, con tre ore di presidio dalle 9 alle 12. Il ritrovo è proprio di fronte alla sede dell'azienda, in via Emilia 16 a Venaria.

"L’azienda - dicono i sindacati in una nota - oggi in procedura di concordato a causa di un buco di 25 milioni di Euro, apre la procedura di licenziamento collettivo per 26 dipendenti senza far ricorso a nessun ammortizzatore sociale con l’unica magra consolazione, di erogare in tempi brevi il pagamento del trattamento di fine rapporto". E puntano il dito su nipote dell'Avvocato: "Ennesimo fallimento imprenditoriale di Lapo Elkann, ennesimo giocattolo rotto che lascia 26 famiglie senza un reddito".