Comunione e Liberazione ricorda a Torino Don Giussani nel centenario della nascita

Comunione e Liberazione a Torino ricorda don Luigi Giussani nell’imminenza del centenario dalla sua nascita con una funzione religiosa presieduta dall’arcivescovo di Torino mons. Roberto Repole, una mostra dedicata alla figura del sacerdote fondatore del Movimento e un convegno che avrà per protagonisti una delle persone che più sono state vicine a lui nell’ultima parte della sua vita, il piemontese don Alberto Stefano, e due voci “altre”, il presidente emerito della Camera Luciano Violante e il docente di Lingua e letteratura araba all’Università cattolica del Sacro Cuore, Wael Farouq, musulmano e da tempo tra i protagonisti del Meeting di Rimini.

Il convegno si terrà sabato 24 settembre al teatro Valdocco (via Sassari, 28/B) a Torino e avrà per titolo “Il cammino al vero è un’esperienza – Il percorso umano di don Luigi Giussani”, dalle 21 alle 22.30. Promosso da Piazza dei Mestieri e Associazione San Giovanni.

La mostra, invece, intitolata “Dalla mia vita alla vostra” propone alcuni video dove sarà possibile entrare direttamente in rapporto con don Giussani mentre una serie di pannelli descrivono il “percorso” che il sacerdote milanese propose a tutti per arrivare a una adesione convinta alla fede: dal senso religioso alla comprensione della “pretesa” cristiana, alla centralità della Chiesa come esperienza umana del proseguimento della presenza di Cristo nel mondo. La mostra è visitabile tutti i giorni presso la sede della Piazza dei Mestieri 2 in via Durando 13 (TUTTI GIORNI FINO AL 25 SETTEMBRE, 18-22 LUNEDI-MERCOLEDI E VENERDI, 18-23 IL GIOVEDI, 15-20 SABATO E 11-17 DOMENCIA 25 SETTEMBRE).

Il 25 settembre si terrà la Santa messa con monsignor Repole, dalle 11,30 nell’area pedonale di via Durandi 13. Nel pomeriggio di domenica la comunità di CL vivrà un momento di convivialità con pranzo e uno spettacolo di canti della propria storia.

“La storia di CL a Torino è lunga 50 anni – afferma Emmanuele Riu, responsabile diocesano della Fraternità di Comunione e Liberazione - e ha visto il coinvolgimento di migliaia di persone incidendo anche sulla vita della città. Oggi la comunità torinese vuole ricordare la vita dell’uomo da cui tutto è iniziato, don Luigi Giussani. La sua, è una figura che ha testimoniato una inesauribile valorizzazione della grandezza della persona umana, e una continua apertura al dialogo con chiunque, certo del fatto che il cuore di ogni essere umano, alla ricerca di verità, di giustizia, di libertà, desidera trovare compagni di viaggio in questa ricerca. Per Giussani tutto questo nasceva dall’incontro con la persona di Gesù Cristo dentro la Chiesa, dentro la sua tradizione e le sue autorità. Per questo, momento fondamentale sarà la messa con l’arcivescovo.” “Inoltre – prosegue Riu, riferendosi al convegno che si terrà sabato sera - abbiamo voluto affrontare la figura di Giussani nel dialogo con tre interlocutori così diversi perché con queste celebrazioni non vogliamo semplicemente ricordare una grande persona, ma scoprire l’attualità della proposta di vita che da Giussani è scaturita e continua ancora oggi, toccando le persone più diverse.”

“Questa vita – conclude il responsabile torinese della Fraternità di CL - è testimoniata dalle tante realtà e opere sociali che sono nate incontrando don Giussani e vivendo la vita di CL, realtà con una loro autonomia e guidate da persone che in modo maturo si assumono la responsabilità, oltre che della propria vita, di un’opera che offra un contributo alla società. Così, coloro che guidano queste opere hanno scelto di mettersi insieme per affrontare l’attualità in tutti i suoi aspetti o ambiti, in una settimana ricca di convegni e ospiti di rilievo.”

La due-giorni di CL è anticipata da una settimana di incontri organizzata dalla Piazza dei Mestieri e da alcune delle più rappresentative opere sociali nate dal riferimento alla persona e all’insegnamento di don Giussani.