A Torino è boom di bici e monopattini: +36% di passaggi. "Ma servono più parcheggi per le due ruote"

A Torino è boom di biciclette e monopattini. A dirlo sono i dati presentati venerdì in occasione dell'ultimo Giretto d'Italia, organizzato da Legambiente all'interno della Settimana Europea della Mobilità 2022. Grazie alla collaborazione con la Consulta della Mobilità sono stati rilevati i passaggi di mezzi a due ruote, tra le 7.30 e le 9.30 di mattina, in tre punti: in corso Francia all'angolo con Principi d’Acaja; in via Nizza all'angolo con corso Marconi; in corso Regio Parco all'angolo con lungo Dora Savona.