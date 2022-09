Gli Eugenio in Via Di Gioia tra gli ambasciatori delle Universiadi invernali Torino 2025

Insieme verso il 2025. Torino è la loro città e qualche ora dopo l’accensione della Fiamma del Sapere nel capoluogo piemontese (che la custodisce dal 1959) e la sua partenza verso Lake Placid per i Giochi del 2023 (12-22 gennaio), gli Eugenio in Via Di Gioia sono apparsi a sorpresa con chitarra e megafono cantando il loro brano Giovani Illuminati e il noto inno alla pace scritto da John Lennon, Give Peace a Chance. È riecheggiato così in pieno centro, tra le residenze universitarie e la Mole Antonelliana, il messaggio di inclusione e speranza dei Giochi Mondiali Universitari invernali che si terranno sulle nevi e sui ghiacci che circondano Torino dal 13 al 23 gennaio 2025.

E proprio ai piedi del simbolo per eccellenza della prima capitale d’Italia, è stata lanciato questo messaggio che girerà il mondo intero, grazie a un flash mob coinvolgente. Tutto è partito con l’inno internazionale della FISU, il Gaudeamus Igitur, eseguito dal coro dei 50 giovani cantori di Torino (età 15-25 anni) sotto la direzione artistica di Stefano Pesca. Alle 20,25 la Mole si è poi illuminata di viola con il logo ufficiale dell'evento e i ponti sul Po si solo accesi con i colori della manifestazione. Mentre piazzale Aldo Moro accoglieva i Digital Ambassadors attorno al braciere virtuale realizzato da CONSITE ecco entrare in scena gli Eugenio in Via Di Gioia accolti dal boato della gente radunatasi nel cuore di Torino.

Tra poco più di due anni, il Piemonte e le sue cinque sedi di gara (Torino, Bardonecchia, Pragelato, Pinerolo, Torre Pellice), ospiteranno i migliori studenti-atleti del pianeta per conquistare il gradino più alto del podio. Non solo sport: una manifestazione come l’Universiade, nata proprio a Torino nel 1959 grazie alla lungimiranza di Primo Nebiolo, si pone l’obiettivo di coinvolgere il territorio, appassionarlo con le sue storie e renderlo partecipe di un evento fatto dai giovani per i giovani nel segno della sostenibilità.

Tutti traguardi che si intrecciano perfettamente con i messaggi trasmessi dalle canzoni della band musicale torinese che nella Giornata Mondiale dello Sport Universitario ha sostenuto la sfida lanciata da Torino 2025. Al termine della performance, gli Eugenio hanno ribadito: "Inizia un nuovo viaggio e questa serata è stata solo l’inizio".

Il flash mob musicale ai piedi della Mole Antonelliana, che ha fatto seguito allo scatto fotografico realizzato dal drone nel pomeriggio di ieri di fronte al Castello del Valentino (sede storica del Politecnico di Torino) sono stati due modi per festeggiare la settima Giornata Internazionale dello Sport Universitario e per far cominciare a respirare ai giovani di Torino l’atmosfera che pervaderà la città nel 2025.

Il cammino per il 2025 è cominciato e gli appuntamenti non mancheranno, coinvolgendo i giovani che saranno al centro dell’evento, per questa ragione è stata lanciata la campagna dei Digital Ambassadors.