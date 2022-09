Ancora un incidente sul lavoro, operaio Iveco a San Mauro si taglia una mano con una sega circolare

Terzo grave infortunio sul lavoro in provincia di Torino nel giro di pochi giorni. E' successo questa mattina presso lo stabilimento del Polo logistico Iveco di San Mauro (ex Cnh San Mauro movimento terra).



Secondo quanto riportano i sindacati, un operai si sarebbe procurato una grave lesione a una mano mentre utilizzava una sega circolare. "La sicurezza sul lavoro non può essere uno spot da utilizzare una tantum, a seconda delle stagioni - commenta Ugo Bolognesi, responsabile per Fiom Cgil Torino degli stabilimenti Iveco -. Quanto accaduto oggi dimostra che le lavoratrici e i lavoratori sono quotidianamente soggetti a gravi incidenti traumatici e questo non è più accettabile. Le rsa di Fiom avevano più volte segnalato all'azienda la pericolosità dello strumento, chiedendo di aumentare le misure di sicurezza. Confidiamo che gli organi competenti facciano luce sull'accaduto. Nelle prossime ore valuteremo quali iniziative mettere in campo a tutela dei lavoratori di questo stabilimento".



Proprio questa mattina i sindacati protestano a Moncalieri per un incidente sul lavoro che si è verificato al Carrefour con un operaio rimasto schiacciato mentre lavorava in magazzino, mentre nei giorni scorsi un incidente si è verificato alla Pirelli di Settimo Torinese.