Cosa regalare a un appassionato del fashion style?

Da Sex and the city alle serie tv più recenti in tema di moda, si contano sempre più appassionati del fashion style, sia tra gli uomini che tra le donne. Avere qualcuno che mostra particolare interesse verso questo settore affascinante e variegato può creare qualche disagio nel momento in cui occorre fare un regalo. Il rischio di sbagliare e di acquistare qualche oggetto banale, fuori moda o di poco gusto, beh, è dietro l'angolo.

Dai un'occhiata, allora, ai nostri suggerimenti per scegliere un regalo per lei e per lui che sia perfetto per ogni occasione!

Libri del settore

Che sia una guida di un designer prestigioso o un libro che incentrato sull'amore per la moda, uno dei regali più azzeccati per un "fashionista" è rappresentato proprio dall'editoria. Si tratta di un'occasione per dare la possibilità al destinatario del regalo di approfondire le sue passioni e fornirgli una forma di intrattenimento in linea con le ultime tendenze.

Accessori alla moda

Soprattutto quando si tratta di fare un regalo per lei, rivolgersi verso il ricco mondo degli accessori fa sì che si possa trovare quasi sempre l'oggetto giusto. Infatti, se regalare un capo di abbigliamento potrebbe essere rischioso perché si tratta di informarsi su taglie e gusti più riservati, gli accessori danno la possibilità di variare sulle scelte e di donare qualcosa che, senza dubbio, va ad arricchire ogni tipo di outfit. Dallo stile glamour e scintillante a quello più minimal e formale, ogni stile trova l'accessorio più adatto.

Percorsi benessere

Un'altra idea regalo da fare a chi ama il piacere e il bello in ogni sua forma sono i percorsi wellness. Massaggi, trattamenti di ogni tipo, Spa, fonti termali e via dicendo sono doni perfetti per trascorrere un pomeriggio di relax, rilasciare le tensioni e dedicarsi alla cura del proprio benessere psico-fisico.

Vini e accessori per la degustazione

Per chi ama la convivialità e le chiacchierate informali davanti a un calice, un altro modo per celebrare un compleanno o qualsiasi altra ricorrenza è rappresentato dal regalare una bottiglia di vino ricercato o di champagne. Ugualmente apprezzati sono anche gli accessori per la degustazione del vino o dei liquori, da fare a chi ne è particolarmente appassionato. Esistono, infatti, dei cofanetti piuttosto carini che contengono una coppia di calici di cristallo o di bicchieri adatti per un tipo specifico di distillato.

Complementi d'arredo

In genere, chi ama lo stile e la moda ha un occhio attento anche per il design della propria casa. In questo caso, allora, si può optare per complementi d'arredo in linea con le preferenze del destinatario del regalo o oggetti di design di particolare originalità. Al riguardo, si consigliano lampade da terra o da tavolo, tappeti, poggia smartphone/tablet, candele, specchi e così via. A tali accessori, si aggiungono anche tutta quella fascia di oggetti contraddistinti da un elevato livello di tecnologia per una casa smart e hi tech.