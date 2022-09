Incidente sull'autostrada A5 allo svincolo di Volpiano: furgone si ribalta, ferito il conducente

Due incidenti stradali si sono verificati nel pomeriggio di oggi, giovedì 22 settembre, nel Torinese.

Sinistro a Venaria

Il primo, un tamponamento, è avvenuto in tangenziale, all'altezza di Venaria in direzione Milano. Coinvolti due 2 veicoli: per fortuna non ci sono stati feriti. Poche ripercussioni sul traffico.

Incidente più grave a Volpiano

Il secondo, più grave, allo svincolo di Volpiano sull'autostrada A5. Un furgone si è ribaltato sul fianco. Il conducente, ferito, è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Chivasso. Chiusura momentanea dell’uscita in direzione Volpiano.