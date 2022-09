Rapina in villa in collina: le vittime hanno consegnato ai ladri denaro e gioielli prima di vederli fuggire

Una coppia è stata rapinata nei giorni scorsi all'interno della propria villa in collina a Torino. Un imprenditore di 45 anni e sua moglie hanno scoperto i malviventi che si erano introdotti in casa, dopo l'ora di cena.



Si sono così ritrovati con le pistole puntate in faccia e hanno dovuto consegnare denaro e alcuni gioielli ai quattro sconosciuti che si sono ritrovati di fronte. Si stima che il valore del bottino con cui i rapinatori sono scappati potrebbe aggirarsi intorno a decine di migliaia di euro.



Subito è scattato l'allarme, appena i ladri si sono dileguati e sul caso stanno ora indagando gli agenti di Polizia. Oltre ai rilievi effettuati sul posto e nelle vicinanze della casa, la speranza è di poter trovare qualche indizio utile dalle telecamere di sicurezza della zona.