Miniescavatori - macchine scavatrici con peso fino a 8 tonnellate

Oggi la popolarità delle macchine miniescavatore è molto alta. I macchinari avanzati vengono utilizzati in ambito municipale, edile, agricolo e industriale. Alla luce dell'aumento del costo della manodopera e della riduzione dei tempi di realizzazione dei progetti edilizi, l'utilizzo di questo strumento rappresenta una buona scelta. Il macchinario risulta affidabile, robusto ed è in grado di ripagarsi in breve tempo.

Come scegliere il modello giusto

Quando si acquista un modello specifico, è importante individuare le funzioni da svolgere con il miniescavatore. È necessario tenere conto del tipo di lavoro, delle condizioni operative e del prezzo. La classificazione dei veicoli si basa sui seguenti parametri:

il sistema idraulico;

la profondità di scavo;

la potenza del motore;

il design e la configurazione della cabina;

le dimensioni e il peso della macchina;

il materiale dei cingoli (metallo, gomma);

il tipo di carrello (fisso, mobile).

Sul sito machineryline troverete il miglior rapporto qualità-prezzo. Si tratta di un concessionario ufficiale di escavatori e miniescavatori. Qualsiasi imprenditore potrà trovare facilmente un annuncio più idoneo. Ci sono tanti marchi nuovi a qualsiasi prezzo: HITACHI, CATERPILLAR, JCB, KUBOTA, VOLVO, KOMATSU.

Le particolarità del design

La scala del progetto determina le dimensioni del miniescavatore. Acquistando un modello di grandi dimensioni, il proprietario rischia di sostenere costi inutili, aumentando i costi di gestione. Una macchina di piccole dimensioni comporta la necessità di noleggiare altri macchinari, in quanto non è in grado di sostenere i carichi. Di conseguenza, si sceglie il modello più conveniente in termini di costi facendo riferimento alle dimensioni richieste. Il punto di forza del miniescavatore sono le sue dimensioni versatili, che gli consentono di transitare in aree inaccessibili alle macchine di grandi dimensioni.

Tipo di trasmissione

La messa in funzione del miniescavatore deve essere rapida in qualsiasi condizione. Ci sono diversi modelli con alimentazione elettrica e diesel. Secondo l'esperienza degli esperti, il motore a diesel è molto più pratico, economico e facile da usare. È l'opzione migliore in un ambiente commerciale. In alcuni paesi le rigide regolamentazioni ambientali hanno portato alla vendita di modelli di classe ecologica Stage V.

Trasporto di macchinari

Abbiamo selezionato e acquistato i macchinari richiesti. La prossima sfida è quella del trasporto delle merci. L'opzione migliore consiste nel ricorrere a un veicolo di recupero. Un modo più economico è quello di utilizzare un rimorchio con una piattaforma larga e inclinata per fissare in modo sicuro il miniescavatore.

Qualora il marchio del veicolo consenta di agganciare le imbracature al telaio o agli appositi occhielli, si può utilizzare un veicolo LHD, evitando di danneggiare la cabina e altri componenti.