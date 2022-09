Elezioni, Zingaretti (Pd): "Più si avvicina domenica, più penso ce la possiamo fare"

Il presidente della Regione Lazio ha poi voluto sottolineare come "siano ore assolutamente decisive. Combattiamo non tanto per noi, ma per un obiettivo ambizioso: togliere dagli italiani la cappa della paura del futuro, che non si meritano dopo il Covid e nel corso di una tragedia come la guerra Ucraina". "Non si può, - ha poi aggiunto - di fronte a immensi problemi cedere alla paura: è uno scontro fra speranza e rabbia. Abbiamo risorse per rimetterci in piedi ma la condizione è smettere, come fa la destra, di raccontare o cavalcare solo le paure".