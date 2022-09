Era ricercato da agosto, 34enne marocchino finisce in manette

Nel contesto dei consueti servizi di controllo del territorio effettuati dalla Polizia di Stato nei vari quartieri cittadini, gli agenti della Squadra Volante del Commissariato Barriera di Milano hanno controllato, nei giorni scorsi, un cittadino marocchino di 34 anni che si trovava in Largo Giulio Cesare; l’uomo, alla vista della pattuglia di polizia, aveva cercato di non farsi notare acquattandosi su una panchina.

Dagli accertamenti condotti nell’immediatezza, è emersa a suo carico la sostituzione del divieto di dimora in Torino con la misura della custodia cautelare in carcere, disposta dal Giudice del Tribunale di Torino nello scorso mese di Agosto. Pertanto, il trentaquattrenne è stato condotto in carcere.