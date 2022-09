Comba (FdI) replica a Magi: “Da lui solo strumentalizzazioni elettorali”

“ Mi sono dimesso dalla carica di Console Onorario della Repubblica di Bielorussia – prosegue Comba - rispettando la procedura prevista, con formale comunicazione all’Ambasciata competente. Evidentemente a Magi sono non del tutto chiare le funzioni e le competenze di un Console Onorario e sottolineo che tutti i passaggi burocratici successivi alle dimissioni formali, esulano dalla mia volontà, in quanto l’exequatur, strumento attraverso il quale viene incaricato un Console, è un atto formale del Ministro degli Esteri".

" Ho infatti ricoperto questo ruolo dal 2004, con un’interruzione per sopraggiunta incompatibilità, per poi essere successivamente incaricato e comunque anteponendo sempre l’aspetto umanitario a qualunque altro obbiettivo, con azione di supporto all’accoglienza dei bambini, poiché proprio il Piemonte, insieme alla Sardegna, è stata la regione che ha accolto il maggior numero di minori in difficoltà ”, ha aggiunto Comba.

“Inviterei – conclude il coordinatore regionale - chi vuole fare seriamente politica a verificare puntualmente le proprie fonti e a fornire indicazioni appurabili e non fuorvianti, per un confronto corretto e per non ledere l’onorabilità di ciascuno. Per quanto quindi accaduto nel corso dell’intervento di Riccardo Magi, ritenuto lesivo della mia immagine, a tutela della mia persona e della mia rispettabilità mi riservo di rivolgermi alle opportune sedi competenti”.