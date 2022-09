Vinile e musicassette, non solo cd: con la Fiera del Disco si riscopre il 'vintage' della musica

Un salto all'indietro, per riscoprire il 'vintage' della musica e far conoscere ai più giovani anche il vinile e le musicassette, non solo i cd. Dopo il grande successo due domeniche fa della festa del fumetto, domani, 25 settembre, è il turno della Fiera del Disco. Era il maggio del 2002 quando LUCAS, in collaborazione con Kolosseo, decise di tentare un esperimento: portare un grande evento dedicato al vinile e alla musica (sia per collezionisti che per appassionati o semplici curiosi) sotto le tettoie del Mercato Coperto di Piazza Madama Cristina.

Un evento che mancava a Torino da molto tempo, e per di più da organizzare in un quartiere allora molto lontano dall’essere il barrio della movida che diventò negli anni a venire: la FIERA DEL DISCO DI TORINO atterrò dunque a San Salvario con i suoi espositori nazionali e internazionali, le sue rarità, le sue chicche per appassionati ma anche le sue proposte per tutte le tasche e…per tutte le orecchie.