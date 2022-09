Festa dei Nocciolini di Chivasso 2022: il programma di oggi sabato 24 settembre

Ricchissimo il programma del sabato. Il Giocachivasso, il concerto del duo Merenda-Victor e il djset con ToRadio le novità più attese nella città dei Nocciolini alle porte di Torino.

Tante contenuti per l'edizione 2022 di uno di quegli appuntamenti più sentiti dai cittadini.

Per Giocachivasso è stata predisposta una sinergia tra i negozi di Chivasso che si occupano di giochi e fumetti con le associazioni ludiche del territorio per dare un ulteriore impulso all'iniziativa.

Ci sarà spazio anche per il djset di Toradio, con ospiti musicali emergenti come Alessandro Merenda, già recente protagonista a Ritmika assieme a Manuel Victor.

Musica, food e divertimento

Con la festa dei Noccioli è stato inaugurato l'impianto di filodiffusione permanente, che permetterà di trasmettere musica in diretta per tutto l'evento e che sarà usato anche per altre manifestazioni da qui in avanti.

La qualità del mercato enogastronomico e lo street food di assoluto valore, permetteranno di mangiare bene e di bere prodotti di qualità.

Vediamo nel dettaglio il programma di oggi, 24 settembre 2022:

Via Po

Ore 10.00 - 24.00

Street Food

Piatti della tradizione regionale piemontese e italiana.

Via Torino

Ore 10.00 - 20.00

Mostra Mercato delle eccellenze gastronomiche locali e delle regioni italiane.

LudoBus Valdocco: parco giochi in legno per grandi e piccini.

La Piazza dei Balocchi. Giochi antichi di strada, a cura di Microcirco Acquarone Ferraris.

Ore 10.00 - 20.00

Via del Collegio

GiocaChivasso: giochi da tavolo, card games, giochi di ruolo, miniature e videogames.

LudoBus Valdocco: parco giochi in legno per grandi e piccini

Piazza della Repubblica – Area Food Experience

Ore 11.00

Inaugurazione della Festa dei Nocciolini di Chivasso 2022, alla presenza di:

Claudio Castello – Sindaco di Chivasso

Chiara Casalino - Assessore al Commercio e Turismo

Giovanni Campanino - Presidente Ascom Chivasso

Ore 12.00

Un Aperitivo con i Maestri del Gusto a cura di Totem Eventi in collaborazione con il progetto Maestri del Gusto di Torino e provincia della Camera di commercio di Torino.

Ore 17.00

I nocciolini, l’ultimo frutto di una nobile tradizione di biscotti piemontesi

Incontro con Barbara Ronchi della Rocca, giornalista ed esperta di galateo e bon ton.

Ore 18.00

Enogastronomia, turismo e sviluppo del territorio.

Esperti e chef a confronto, conduce Claudio Porchia, giornalista e presidente Associazione Ristoranti della Tavolozza.

Ore 19.00

Show Cooking a cura dello chef Mirko Ronzoni con il contributo di Generali Assicurazioni.

Via Po – Area Intrattenimento

Ore 16.30

Esibizione Associazione Sportiva di ginnastica ritmica e twirling Eurogymnica.

Ore 21.00

To Radio Party

Diretta radio e animazione musicale a cura di To Radio.

Via Borla

Ore 17.00

Sfilata di Moda a cura di Charme Abbigliamento Donna di Chivasso.

Piazza del Castello

Dalle ore 18.00 alle ore 22.00

Aperitivo e Dj SET a cura di XXL Cafè di Chivasso.

Per maggiori informazioni, scarica la locandina completa: https://bit.ly/ProgrammacompletoFestadeiNocciolini2022