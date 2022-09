Scooter contro auto in corso San Maurizio, molte fratture per un ragazzo di 19 anni

Un giovane in sella allo scooter è rimasto ferito in un incidente in corso San Maurizio

Sono intervenuti la Croce Verde di Villastellone e la polizia municipale per soccorrere un ragazzo di 19 anni che è rimasto coinvolto in un incidente in corso San Maurizio riportando diverse fratture.



Il giovane stava viaggiando a bordo del suo scooter quando è entrato in contatto con una vettura, riportando la peggio. I sanitari lo hanno portato al San Giovanni Bosco dove è stato affidato alle cure dei medici.