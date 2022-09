A Torino nasce "Il Marimo", per promuovere affettività e sessualità delle persone con disabilità

Affettività e sessualità sono due aspetti fondamentali del benessere fisico e psicologico della persona. Questo paradigma è ancora più forte quando si parla di persone con disabilità, la cui sfera affettiva e sessuale viene spesso considerata come un elemento superfluo se non addirittura completamente assente. La Convenzione ONU per i Diritti delle Persone con Disabilità, inoltre, all'articolo 25 stabilisce che gli stati membri debbano “fornire servizi sanitari gratuiti (…) compresi i servizi sanitari nella sfera della salute sessuale e riproduttiva”. È da questi presupposti che a Torino nasce “Il Marimo – Affetti, Relazioni, Intimità”, progetto promosso da Associazione Verba (www.associazioneverba.org) con il contributo della convenzione stipulata tra Associazione Mana APS (www.associazionemana.org) e Androteam del Gruppo MediCare (www.gruppomedicare.com); il lancio è previsto per lunedì 26 settembre, data di inizio della Settimana del Benessere Sessuale promossa dalla FISS – Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica.

“Il Marimo – Affetti, Relazioni, Intimità” è una delle prime esperienze in Italia ad unire il sostegno sessuologico e psico-educativo per tuttǝ all'assistenza sanitaria rivolta specificamente a uomini con disabilità motorie, sensoriali e intellettive: l'obiettivo è quello di mettere al centro l'affettività e la sessualità, considerandole come fattori in grado di interessare molteplici aspetti della vita come corpo, consapevolezza, piacere, scelta, consenso, contatto e salute riproduttiva. Dal punto di vista pratico, dopo un primo colloquio conoscitivo online con lo staff multidisciplinare del progetto, la persona verrà coinvolta in un percorso personalizzato in base alle proprie esigenze, con la possibilità di usufruire di visite urologiche e/o andrologiche presso il centro MediCare di Via Rodolfo Montevecchio 16 a Torino. L'accesso ai servizi potrà essere fatto contattando l'indirizzo e-mail associazionemana@gmail.com, mentre a garantire le prestazioni per la salute sessuale e riproduttiva delle donne con disabilità sarà l'ambulatorio ginecologico già attivo insieme al Servizio Antiviolenza nell'ambito del progetto “Il Fior di Loto” (www.ilfiordiloto.org).

Uno dei valori aggiunti dell'iniziativa è sicuramente quello di promuovere una sinergia in grado di fondere diverse tipologie di know-how: quello di Verba, costruito negli anni grazie all'attività del già citato progetto “Il Fior di Loto”, quello di Androteam del Gruppo Medicare, centro medico di eccellenza nel promuovere e preservare il benessere e la salute della coppia accogliendo professionisti dedicati alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle patologie della sfera sessuale, genitale e riproduttiva, e quello di Mana, concretizzato attraverso azioni di co-progettazione per il diritto alla vita indipendente, all'affettività, alla sessualità, all'autonomia e all'autodeterminazione.



Dalla complicità professionale e simbolica con “Il Fior di Loto” nasce anche il nome scelto per il progetto. Il Marimo, infatti, è un'alga di forma sferica scoperta nel 1820 e ribattezzata in questo modo nel 1898 dal botanico Tatsuhiko Kawakami; “Mari” in giapponese significa biglia, mentre “Mo” indica genericamente le piante acquatiche. Secondo la mitologia, una coppia si rifugiò sulle rive del lago Akan – uno dei pochi ecosistemi al mondo dove l'alga cresce e si sviluppa – per sfuggire alle rispettive famiglie, contrarie alla loro unione. Lì, i due cuori si trasformarono proprio in un Marimo permettendogli di vivere in eterno questo amore profondo: Marimo e Fior di Loto, quindi, sono entrambe piante acquatiche in grado di trasmettere una simbologia potente che si ricollega ai sentimenti più profondi e agli aspetti più intimi del sentire umano.



LE DICHIARAZIONI

Dott.ssa Nancy Sgarlata – Presidente Associazione Verba ODV: «Aspettavo impaziente il momento in cui poter annunciare la collaborazione con Mana e Androteam del Gruppo MediCare nell'ambito de “Il Marimo - Affetti, Relazioni, Intimità”. L'esperienza acquisita con il progetto “Il Fior di Loto” ci ha portate a ragionare sulla necessità di rendere complementari, in percorsi sulla sessualità rivolti a persone disabili, l'aspetto psicologico e quello medico-sanitario».



Dott. Federico Stella – Presidente Associazione Mana APS: «Sono fiero e orgoglioso di rappresentare questo progetto. Abbiamo trovato fin da subito in Androteam del Gruppo MediCare il partner con cui condividere il sogno che da tempo coltivavamo con le colleghe di Verba di un contraltare dell'Ambulatorio Il Fior di Loto che trattasse la salute sessuale maschile in maniera inclusiva».



Dott. Massimiliano Timpano - Coordinatore di Androteam (Gruppo MediCare): «Tutto il team è lieto di questa importante partnership con Associazione Verba, prima realtà in Italia ad occuparsi di tematiche legate al benessere fisico, emotivo, mentale e sociale in relazione alla sessualità, mirata a dare un supporto ed aiuto concreti alle persone con disabilità che vivono con grande difficoltà le problematiche e le patologie legate ad una sfera di primaria importanza per la qualità di vita come quella affettiva e sessuale. Un diritto imprescindibile che, anche grazie alla nostra esperienza e professionalità in ambito medico, ci consente di fare cultura ed educazione».



Dott.ssa Alessia Gramai - Psicoterapeuta, Sessuologa - Referente progetto "Il Marimo - Affetti, Relazioni, Intimità": «Inclusione, accessibilità e diverse professionalità in sinergia sono gli elementi cardine di questa convenzione con Androteam/MediCare. Come referente del progetto “Il Marimo” sono soddisfatta e fiduciosa: allarghiamo il nostro operato intersezionale, supportando anche gli uomini con disabilità nell'occuparsi in prima persona della propria salute sessuale. Uno step di crescita del nostro progetto per assicurare soprattutto autodeterminazione, per noi elemento fondamentale e costante da promuovere nel lavoro con le persone con disabilità».