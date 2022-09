PETFESTIVAL 2022, che spettacolo!

Non sarà facile presentare in un solo articolo (che forse non sarà nemmeno sufficiente) il programma eventi e spettacoli di Petsfestival 2022, mai come quest’anno ricco, diversificato e importante. Petsfestival 2022, è bene ricordarlo prima di tutto, ha dato una forte sterzata green e pet friendly, e non solo nelle intenzioni. Eliminati in un certo senso rettili e vaschette di plastica, il più grande evento allpet d’Italia si sviluppa quest’anno su una superficie di 25.000 mq. coperti ai quali se ne aggiungono quasi altri 10.000 mq. di aree verdi e esterne.

Ma cosa troverete?

Oltre alle numerose aree tematiche - per la precisione area verde, area cani, area gatti, area acquariologia, area animali della fattoria, area piccoli animali, area alpaca e llama, area mondo gufo (by festival dei gufi) - nelle quali saranno presenti animali ed espositori (vedi piantina sul sito www.petsfestival.eu) ci sarà, come detto in apertura, un calendario ricco e diversificato di eventi e spettacoli.

Cominciando dall’area spettacolo cani nella quale aprirà le danze la sfilata allevatori, alla quale farà seguito la dimostrazione di treibball una disciplina divertente da fare col vostro cane e che va bene per tutti i cani di razza e non, poi il Kanin Hop (per la prima volta in Italia!!!) che ci presenterà dei super conigli - super simpatici e super atletici - impegnati in una corsa ad ostacoli: uno spettacolo coinvolgente e incredibile soprattutto per chi non lo ha mai visto.

Poi sempre nell’area centrale Alessandro Perri ci presenterà i suoi splendidi, “terribili” e simpaticissimi ragazzi, cioè pony e asinelli che gli hanno rubato il cuore e che conquisteranno anche voi.

Il sabato mattina alle 12,30 si concluderà con la premiazione della Cremona Maradog. Sì perché alle ore 9,00 partirà la camminata ludico motoria dal centro della città alla quale tutti possono partecipare in compagnia del proprio pet e di tanti altri amici a due e quattro zampe: 3 km in giro per Cremona con arrivo direttamente in fiera. Scoprite le informazioni dedicate a Cremona Maradog sul nostro sito e sulla pagina Facebook.

Pomeriggio, sempre in area spettacolo cani, con la riproposizione del programma ma attenzione, cambia la chiusura con un po’ di Sud America e la presentazione di alpaca e llama. Se la Vostra passione invece sono i gatti scopriteli e godeteveli nell’area a loro dedicata. Alle 10,00 infatti comincerà l’esposizione felina e a seguire verso le ore 11,00, spettacolo nello spettacolo, avrà inizio esibizione di agility. Sì avete letto bene i gatti quest’anno a Petsfestival fanno l’agility!

Nel pomeriggio prosegue l’esposizione felina, prosegue l’agility e poi ancora premiazione dei migliori soggetti della giornata, presenti tanti allevatori, tanti prodotti per il vostro gatto, spettacoli ed emozioni una dopo l’altra.

Appena entrati nel padiglione 2 che ospita Petsfestival e dopo aver oltrepassato l’area verde - di cui parleremo un po’ più avanti - trovate l’area esotici e gli animali della fattoria che ospita l’esposizione di colombi (2° campionato regionale lombardo) e poi l’esposizione di conigli (diciamo quelli più rilassati) e poi la famiglia dei ragazzi “terribili” cioè i pony e gli asinelli di Alessandro Perri che vi dirà tutto su di loro e come anche loro siano equini a tutti gli effetti.

Ah proposito, non pensate di dimenticarVi delle caprette, perché ci sono anche loro. E delle api non vogliamo parlarne? Il giardino delle api e la WBA vi attendono per darVi ulteriori informazioni su questi preziosi animali. Ma dato che l’area di si chiama anche animali esotici abbiamo pensato a tutti coloro che amano i rettili ma che non volendoli vedere in vaschette di plastica li potranno conoscere al meglio nell’isola didattica presentati da David Caponi. Le specie? Una sorpresa? Ma un’occasione imperdibile per porre domande a un esperto e per avvicinarsi all’affascinante mondo degli animali a sangue freddo.

Tra l’altro non dimenticate che la domenica, sempre in quest’area ma un po’ più in là, si svolge l’International Ferret Contest, il concorso di bellezza per furetti che inizia alle 10,00.

L’acquariologia quest’anno è ulteriormente cresciuta e ci saranno tantissime occasioni di interesse, spettacoli, workshop, convegni e molto altro ancora.

Dolce, marino, coralli, laghetti e d’altronde se gli addetti ai lavori indicano Petsfestival come il più grande evento di acquariologia a livello italiano (e probabilmente non solo) ci sarà un perché.

L’area conferenze di Petsfestival ospita, come di consueto, un programma ricco di conferenze e articolato. Impossibile parlarne dettagliatamente in questo articolo senza fare un romanzo e anche perciò Vi invitiamo a verificare ordine e orario dei vari interventi.

Appena varcata la biglietteria, come dicevamo poc’anzi, Vi troverete nell’area verde che quest’anno si è ingrandita e soprattutto si è arricchita. Infatti segnaliamo tra le tante iniziative e i tanti espositori presenti i workshop dedicati alle orchidee e il Talea Show, appuntamento quest’ultimo organizzato da Italians Love Plant. L’associazione in occasione di Petsfestival invita tutti gli appassionati e i followers al raduno nazionale nell’area dedicata: pollici verdi all’attacco, è il Vostro momento!

In chiusura vogliamo e dobbiamo ricordare l’appuntamento con Alpaca e Llama che anche quest’anno Vi stupirà con le atmosfere sudamericane e i camelidi che provengono da queste latitudini cioè proprio Alpaca e Llama. Saranno impegnati nello show morfologico funzionale e nella valutazione della fibra. Giudici esperti faranno il loro compito con classifica finale mentre il pubblico potrà godersi la presenza di queste specie (quasi) esotiche. Dulcis in fundo presentiamo una new entry: davvero una ciliegina sulla torta.

Vi ricordate cosa detto in apertura? Petsfestival sempre più green, sempre più pet friendly? Ed eccoci qua: Mondo Gufo (by Festival dei Gufi) una manifestazione storica, apprezzata e attesa da tutti coloro che amano queste specie animali, affascinanti e per certi versi misteriosi. Petsfestival ospita la versione indoor dell’evento in un’area dedicata all’interno del padiglione mentre coloro che vorranno ammirare i gufi dal vivo li troveranno nell’area esterna n° 3. Conferenze, didattica, mostra fotografica, laboratori per bambini (ma adatti anche a mamma e papà) a tema gufi e tanti artigiani con i loro ricercatissimi e raffinati prodotti a tema gufo.

E per quest’anno di più non siamo proprio riusciti a fare. Vi aspettiamo a PETSFESTIVAL!

Un appuntamento che si svolgerà il 15 e 16 ottobre con inizio alle ore 09,00 a CremonaFiere.

Invitiamo tutti gli interessati a verificare gli orari del programma e le eventuali modifiche che potrebbero intervenire.